Hráči tímu Manchester City ukázali veľké srdce.

V predvianočnom čase treba rozdávať radosť hlavne tým, ktorí to potrebujú najviac. Na príchod najkrajších sviatkov v roku sa tešia všetky deti bez rozdielu. Niektoré z nich však nemajú to šťastie byť na Vianoce doma a strávia ich v nemocnici. Dojatý šéf Spartaka Poór: Tak som neplakal ani na pohrebe otca! Rozveseliť ich a zahrať sa s nimi prišli do nemocnice hráči klubu Manchester City. Futbalisti Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy, Leroy Sané, Fabian Delph a ich tréner Pep Guardiola si s malými bojovníkmi zahrali aj stolný futbal.