Slováci po víťazstve ostali nohami pevne na zemi: Tréner Ramsay vie, na čom treba zapracovať

Slováci zdolali na Švajčiarskom pohári Rakúsko vysoko 6:1.

Na turnaji v Luzerne nakoniec vybojovali tretie miesto. Tréner Slovenska bol z výkonu svojich zverencov spokojný, vidí však aj slabšie stránky. S nohami pevne na zemi ostali aj hráči.

Craig Ramsay, tréner SR (zdroj: RTVS): "Myslím si, že celý tím hral veľmi dobre. Zaslúžili sme si vyhrať 6:1. Najmä v druhej tretine sme dokázali premeniť šance. Výborne chytal Godla. Nechceli sme sa nechať tak často vylučovať, to som hádam ešte nevidel. Viaceré fauly neboli ale úmyselné. Výborne sme aj hrali v oslabeniach. Viacerí chlapci ukázali dobrú tímovú robotu, bolo dobré vidieť najmä mladých chlapcov, ako si ju robili. Zbytočne sme však strácali puky v strednom pásme a na tom budeme musieť zapracovať."

Roger Bader, tréner Rakúska: "V prvej tretine sme hrali podobne ako proti Švajčiarsku. Mali sme ísť do vedenia, mali sme veľké šance, ale nanešťastie sme ich nedokázali premeniť. Slováci nám ukázali, ako sa to má robiť. To bola naša najväčšia slabina a na nej budeme na ďalších turnajoch pracovať."

Ivan Droppa, asistent trénera SR: "Toto bola najťažšia výhra 6:1, akú som zažil. Začali sme laxne, nekorčuľovali sme, ale v druhej tretine sme sa prebrali. Pomohol nám k tomu gól v závere úvodného dejstva. Musíme však zabrať na disciplíne."

Samuel Buček, strelec jedného z gólov Slovenska: "Môj premiérový gól v reprezentácii chutí skvele, ale bez spoluhráčov by som to nedokázal, za čo im chcem poďakovať. Rakúšania boli lepší v úvode, ale potom sme ukázali našu silu. V závere sme mali veľa vylúčení, niektoré podľa mňa ani neboli, ale zahrali sme dobre v oslabení, čo je plus."

Libor Hudáček, útočník Slovenska, v zápase 1+2: "Žiadne víťazstvo sa nerodí ľahko a rovnako to bolo aj teraz. Ale postupne sme ukázali, že na to máme. Vieme si vypracovať šance, ale efektivita by mohla byť ešte vyššia."

Dominik Graňák, kapitán Slovenska: "Súper mal v prvej tretine lepší pohyb, hral fyzicky dobre. Potom sme však využili šance. Výsledok jednoznačne berieme, tretia tretina bola poznačená vylúčeniami."

Denis Godla, brankár SR: "Myslím si, že sme mali zápas po celý čas pod kontrolou. Rakúšania mali nejaké šance v prvej tretine, potom mali aj v druhej niekoľko prečíslení i výhodu trestného strieľania. Ale myslím si, že sme mali duel po celý čas v réžii."

Marek Ďaloga, strelec dvoch gólov v zápase: "Prvú tretinu sme ukázali, ako nemáme hrať. Nakopol nás prvý gól, potom sme sa rozbehli, i keď sme mali nejaké výpadky. Tento tím si zaslúžil takúto výhru."