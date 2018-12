Brazílski námorníci dostali novú hračku: Pozrite si fotky z krstu modernej ponorky

Brazília v piatok s vojenskou okázalosťou spustila na vodu prvú z piatich útočných ponoriek svojich námorných síl.

Päticu plavidiel vyrába juhoamerická krajina v spolupráci s Francúzskom v rámci dohody za 7,6 miliardy dolárov, informovala tlačová agentúra AFP. Na slávnostnom uvedení ponorky na námornej základni v meste Itaguaí sa zúčastnili brazílsky prezident Michel Temer a jeho zvolený nástupca Jair Bolsonaro. Ponorku s dĺžkou 72 metrov spustili do vôd Atlantického oceánu po tom, ako ju šampanským pokrstila prezidentova manželka Marcela Temerová.

Plavidlo dostalo názov Riachuelo a predtým, ako ho námorné sily nasadia do služby, absolvuje ešte dvojročné skúšobné obdobie. Flotila ponoriek bude chrániť 8500 kilometrov brazílskeho pobrežia a teritoriálne vody, v ktorých sa nachádzajú ložiská ropy životne dôležité pre ekonomiku tejto krajiny. Štyri nové plavidlá vrátane Riachuela budú mať dieselový pohon a všetky majú byť dokončené do roku 2022, zatiaľ čo jedna ponorka bude jadrová. To jej poskytne omnoho väčší akčný rádius a schopnosť zostať pod hladinou dlhší čas. Predpokladá sa však, že toto plavidlo bude hotové až v roku 2029.

Ponorky sú väčšími verziami francúzskych ponoriek triedy Scorpene, ktoré majú vo výzbroji aj iné štáty vrátane Čile, Indie a Malajzie. S Francúzskom spolupracuje v tejto oblasti aj Austrália, ktorá si od európskeho výrobcu pre svoje námorné sily objednala 12 jadrových útočných ponoriek triedy Barracuda.