Slovák Pavel emigroval pred 50 rokmi do Švajčiarska: Po ťažkých začiatkoch prerazil patentom aj v politike

Nedajú naňho dopustiť. Pavel Roth (73) z Bratislavy emigroval do Švajčiarska takmer pred 50 rokmi. Napriek tomu, že začínal od piky, podarilo sa mu presadiť.

Z jeho patentu v oblasti strojárstva profitoval jeho zamestnávateľ roky a v jeho novej domovine si ho obľúbili aj susedia. Už druhýkrát si ho zvolili za obecného radcu. Svoj osud si Pavel spečatil po vpáde ruských vojsk v auguste 1968. V tom čase totiž pomáhal rozhlasákom pri šírení nelegálneho vysielania.

„Vozil som moderátorov s technikou do jedného družstva, aby mohli vysielať na stredných vlnách rozhlasu, ale eštebáci sa to dozvedeli a páni si ma pozvali na Februárku,“ spomína. V revolučnom roku sa mu podarilo dokončiť vysokú školu strojnícku so zameraním na stavbu lodí, a tak rozhodnutie odísť bolo o čosi jednoduchšie.

vysvetlil Pavel s tým, že neskôr za ním prišla aj priateľka a jeho súčasná manželka.

Ťažké začiatky

Prekvapením bolo, že si od neho nikto nepýtal diplom, podstatný bol jazyk, ktorý sa učil po nociach. „Každý deň som sa naučil jednu lekciu, po 3 mesiacoch som bol vybavený asi 820 slovami,“ opísal neľahké začiatky. Najprv začínal ako technik, neskôr už viedol oddelenie ľudí a bol členom výskumného tímu. „Urobil som aj patent a firma na ňom zarábala veľké peniaze,“ vraví.

Na živobytie treba tisíce

Hoci bol večne rozlietaný po svete, rozhodli sa so svojou slovenskou manželkou Marikou usadiť na staré kolená v malej švajčiarskej obci Herznach v kantóne Aargau. Miestni si ho okamžite obľúbili a prehovorili ho, aby kandidoval v komunálnych voľbách. Otvoriť galériu Pavel sa obecným radcom stal už po druhýkrát. Zdroj: apr „Zo začiatku som nechcel, ale v januári 2014 som uspel prvýkrát a minulý rok som sa druhý raz stal obecným radcom, čiže akýmsi obecným poslancom,“ hovorí s hrdosťou Pavel, ktorý má v obci pod palcom všetky nehnuteľnosti a civilnú obranu. Herznach má len 1 500 obyvateľov, a tak je funkcia starostu aj radcov, ktorých je len 5, dobrovoľná, napriek tomu dostávajú na naše pomery luxusnú odmenu.„Radca dostáva 9 200 švajčiarskych frankov (8 124 eur, pozn. red.) ročne a starosta 12-tisíc švajčiarskych frankov (10 596 eur), ale popritom, samozrejme, všetci pracujú,“ objasnil s tým, že dostáva ešte penziu. „Od štátu dostávate 2 700 frankov, ale aby ste vyžili, potrebujete minimálne 5- až 6-tisíc frankov (5 135 eur) mesačne,“ dodal.

Ako funguje obecné zastupiteľstvo?

Legislatívu má na starosti obecné zhromaždenie, ktoré zasadá 2-krát do roka. Exekutívnu moc má v rukách obecná rada, má 5 členov a jeden z nich je starosta. Volia ich ľudia na 4 roky a zasadajú každé dva týždne. Každý radca má na starosti jednu oblasť.

Herznach

- prvá písomná zmienka je z roku 1097

- až do začiatku 19. storočia sa tam ťažila železná ruda

- od 19. marca 1803 obec patrí do kantónu Aargau

- počet obyvateľov je v súčasnosti 1 543, z toho je 233 cudzincov

- v erbe majú zelený džbán so žltým uškom ako jeden zo symbolov svätej Vereny, patrónky kostola

- dominantou obce je Kostol sv. Mikuláša