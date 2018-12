Sudca ŠTS zobral do väzby päť obvinených členov drogového gangu, všetci podali sťažnosť

Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, zobral v piatok do väzby päť mužov z drogového gangu, ktorí operovali mimo iného v Seredi, Galante a Trnave a ktorých zaistila polícia pred pár dňami.

"Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, vzal do väzby päť osôb, ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Dôvodom väzby je u štyroch obvinených možná obava z ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti a u jedného obvineného je dôvodom väzby obava z pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné a obvinení podali proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR," uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Generálnej prokuratúry SR podal dňa 13. decembra návrh na vzatie do väzby piatich osôb - S. W., T. P., M. P., R. F. a M. J. To pre členstvo v zločineckej skupine, respektíve činnosť pre zločineckú skupinu a súvisiacu drogovú trestnú činnosť páchanú predovšetkým v Seredi, Galante, Trnave a okolí. Hlavným členom skupiny v prípade uznania viny hrozí trest odňatia slobody 20 - 25 rokov až doživotie," uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Podľa jej slov podrobnejšie informácie ÚŠP nebude poskytovať vzhľadom na to, že vec je v štádiu neverejného prípravného konania.

NAKA zasahovala v týchto dňoch proti zločineckej skupine v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. Uviedla polícia vo štvrtok (13. 12.) na svojej facebookovej stránke. Obvinila 19 osôb. Zaistila množstvo drog a prekurzorov na ich výrobu. Zadržala spomínaných piatich obvinených.

V tomto prípade NAKA v súčinnosti s národnou protidrogovou jednotkou vykonávala operatívno-pátraciu činnosť v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Jej výsledkom bolo zadokumentovanie drogovej trestnej činnosti zločineckej skupiny, operujúcej prevažne v mestách Sereď, Galanta, Trnava a v ich okolí. Zorganizovala preto policajnú akciu pod názvom Venal.

Počas akcie policajti NAKA vykonali domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. Pri zaisťovacích úkonoch využili aj inštitút vstupu do obydlia a znalecké skúmania. Vyšetrovateľ vypočul svedkov a obvinil 19 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Jedenásť z nich aj z drogovej trestnej činnosti, ktorú mali páchať obzvlášť závažným spôsobom.

Od roku 2015 mali členovia skupiny zabezpečiť väčšie množstvo prekurzorov (tabletky) v hodnote približne 4,8 milióna eur na výrobu asi 480 kilogramov metamfetamínu v hodnote 16,8 milióna eur. Počas akcie policajti zadržali piatich obvinených, zaistili 141 000 eur v hotovosti a 31 kilogramov prekurzorov vo forme tabliet s obsahom efedrínu. Z tohto množstva sa dá vyrobiť až 6,6 kilogramu metamfetamínu v hodnote 200 000 eur.