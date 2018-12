Najkrajšie Vianoce Michala Davida: Po rokoch konečne v kruhu najbližších

Opäť jedna veľká šťastná rodina! Spevák Michal David (58) sa niekoľko rokov s láskou staral o svojho vnuka Sebastiana (8), ktorého porodila dcéra Klára (28).

Po pôrode však odišla do zahraničia, kde študovala, a starostlivosť o vnuka prenechala na pleciach rodičov. Ako však známy hitmaker Novému Času prezradil, dcéra je späť v domovine a dokonca si našla aj vysnívanú prácu. Českému hitmakrovi Davidovi robí radosť nielen vnuk Sebastian, ale aj jeho mama a Michalova dcéra Klára.

„Moja dcéra je už tu a venuje sa vnukovi. Robí prácu, ktorú vyštudovala v Oxforde. Píše eseje pre rôzne aukčné spoločnosti, pre galérie a venuje sa kurátorstvu,“ povedal Novému Času spevák. Mladá matka odmietla, že syna hodila na krk otcovi a mame. „Bola som doma častejšie ako v zahraničí, len ma nebolo vidieť. Rozhodne nie som krkavčia matka, s rodičmi som sa o syna striedavo starala,“ ohradila sa vlani pre český Blesk Klára. David vnuka chváli.

„Dokonca chce so mnou už aj vystupovať, párkrát už vystúpil, aj v pražskej aréne. Tancuje a spieva so mnou Nonstop. Vyzerá, že ho to baví, ale nemyslím si, že by sa profesionálne venoval hudbe. Viac ho baví gitara, hrá golf, tenis, futbal,“ dodal Novému Času muzikant.