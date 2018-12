Jožo Pročko v šoku, lupiči sa vlámali do jeho penzióna: Zistil akú spravili škodu, ostali mu len oči pre plač

Nočná mora pred Vianocami! Zabávač Jožo Pročko (53) má hlavu v smútku. Do jeho penziónu sa totiž vlámali lupiči a mali to poriadne premyslené.

Keďže Pročko nenechával nič na náhodu a objekt bol zabezpečený, dômyselní zlodeji si museli nájsť inú cestičku, známu tvár z televíznej obrazovky okradli o nemalé peniaze. Zarážajúci je pritom fakt, že Jožo bol svoj majetok len krátko pred vniknutím neznámych ľudí skontrolovať. Čo sa v osudnú noc stalo a čo na nepríjemný zážitok pred sviatkami povedal samotný Pročko?!

Pročko sa už dlhé roky venuje podnikaniu. Jeho penzión je známy široko-ďaleko a tentoraz si naň posvietili aj dlhoprstí. Zabávačov osudný večer sa začal celkom neškodne a nič nenasvedčovalo, čo sa stane. „Prišiel som v noci z Bratislavy a vždy, keď prídem, tak si obídem Zbrojnicu. Nič sa tam nedialo. Bývam od nej asi sto metrov,“ začal svoje rozprávanie pre Nový Čas Pročko.

Ráno ho však čakal naozaj nepríjemný telefonát. „Objekt máme napojený na bezpečnostný systém - alarm, ktorý nám dáva hlásenia. Keď prišla prevádzkarka do roboty, volala, že máme vykradnutú kanceláriu,“ pokračoval Jožo, ktorý neskrýval sklamanie. V hre sú totiž peniaze jeho zamestnancov.

„Výplaty, stravné lístky a vianočné odmeny boli preč. Zlodeji sa dostali cez podkrovie dovnútra, kde nie je hlásič. Ani na chodbe, po ktorej išli, nie je. Senzor je v kancelárii, ale ten nič nehlásil,“ vysvetľuje Pročko, ktorý už mal podobnú skúsenosť pred tromi rokmi. V Haliči má totiž múzeum a vtedy sa lupiči dostali práve tam. Podľa informácií Nového Času prišiel Jožo o tisícky eur.

Vlastní zbraň

Len málokto však tušil, že podnikateľ má doma zbraň. „Mám legálne držanú zbraň. Neviem si predstaviť, čo by som urobil, keby som prišiel do Zbrojnice a našiel tam cudzieho človeka, ako kradne. Naozaj neviem, ako by som sa zachoval,“ neskrýval rozhorčenie zabávač. Prízemie objektu bolo zabezpečené, čo znamená, že keby išli zlodeji tadiaľ, zachytili by ich kamery a senzory.

„Mne príde hlásenie a som tam do minúty. Za 15 rokov som tam bol asi 10-krát, čo mi prišiel takýto poplach. Nikdy tam nemáme veľké peniaze. Len teraz tam boli odmeny a výplaty. Je to hrozné, že takto pred sviatkami,“ doplnil Pročko s tým, že prosí kohokoľvek o pomoc. „Každá informácia nám pomôže. Samozrejme, poskytneme za pomoc aj odmenu,“ dodal na záver.

Celou vecou sa už zaoberá polícia. „Odbor kriminálnej polície v Lučenci vyšetruje prípad zločinu krádeže. Bližšie informácie k prípadu vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ povedala bystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.