Šéf Virgin Galactic Richard Barson si verí: Vesmírna turistika už o pol roka

Raketa SpaceShipTwo prvýkrát dosiahla hranicu vesmíru s ľudskou posádkou. Stroj spoločnosti Virgin Galactic tak dosiahol ďalší míľnik na ceste ku komerčným letom do kozmu. Šéf firmy Richard Branson povedal, že turisti by mohli začať lietať už o šesť mesiacov.

Virgin Galactic mal komerčne fungovať už niekoľko rokov. Vývoj sa však zdržal, najmä pre smrteľnú nehodu prototypu. Teraz sa stroj prvýkrát dostal do výšky 80 km, ktorú v USA pokladajú za hranicu vesmíru. Vedci vo väčšine sveta sa zhodujú, že okraj kozmu leží až vo výške 100 km. No americká vesmírna agentúra NASA udeľuje odznak astronauta každému, kto prekoná 80 km. Teraz ho dostali aj dvaja skúšobní piloti Virgin Galactic.

Firma využíva špeciálny systém vypúšťania svojich vesmírnych lodí. Do výšky ich vynáša lietadlo White KnightTwo. Hmotnosť pasažierov na palube simulovali prístroje od NASA. Nasledovať budú ešte 2-3 skúšobné lety a potom sa chystá do vesmíru Branson. „Neviem sa dočkať. Odhadujem, že to bude v priebehu 6 mesiacov,“ povedal. Po ňom sú na rade turisti, ktorí si za letenku na okraj vesmíru zaplatia.

SpaceShipTwo

Zdroj: Infografika Nového Času

Posádka: 2 osoby

Pasažieri: 6 členov

Dĺžka: 18,3 m

Rozpätie: 8,3 m

Výškový dostup: 110 km

Hmotnosť: 10 ton

Rýchlosť: 4000 km/h