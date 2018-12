Meteorológovia potešili milovníkov zimy: Slovensko má byť do nedele zasnežené, má to však háčik

Do nedele (16.12.) rána by malo na väčšine územia Slovenska nasnežiť, uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.

Predpovedné modely očakávajú, že počas tohto víkendu (15. - 16.12.) bude počasie na Slovensku ovplyvňovať okraj tlakovej níže, ktorej stred sa presunie zo Sicílie až nad juhozápadné Turecko. S ňou spojený teplý front frontálneho systému vyvolá na väčšine krajiny trvalejšie, ale zväčša aj slabšie sneženie. Snežiť by malo začať ojedinele v sobotu nadránom a počas dňa sa sneženie rozšíri postupne na väčšinu územia. V priebehu noci na nedeľu by už na západe mali zrážky prestávať a v nedeľu cez deň od západu ustanú zrážky aj na východe územia. "Na základe takéhoto predpokladu očakáva model Aladin, že za 24 hodín spadne do nedele rána väčšinou od 0,5 do piatich milimetrov, na východe krajiny a tiež aj na juhu stredného Slovenska ojedinele až do deviatich milimetrov zrážok. Za rovnaké obdobie očakáva model ECMWF, že na väčšine územia spadne jeden až osem, na juhovýchode až do desiatich milimetrov," uviedli meteorológovia. Predpovedný model ECMWF predpokladá, že v nedeľu ráno bude takmer na celom našom území vytvorená snehová pokrývka. Snehová pokrývka bude v nižších polohách dosahovať väčšinou jeden až päť centimetrov, na východe miestami až do desiatich centimetrov. Meteorológovia zároveň doplnili, že v predpovedi je stále určitá miera neistoty. "V predpovedi je samozrejme ešte stále určitá miera neistoty (a to najmä pre západné Slovensko)," uzavreli predpoveď.