Polícia má prvú štvornohú detektívku na špeciálne úlohy: Má meno ako slávna speváčka

Je rýchla, šikovná a svižná. Polícia v piatok predstavila svojho výnimočného člena, ktorým je sučka bradáča stredného. Ora Ritta je prvý psí pomocník so zameraním na vyhľadávanie vysoko rizikových chemických látok.

Páchatelia ich využívajú na výrobu otrávených návnad, najmä pre chránené druhy. Keď sa povie psí policajný služobník, okamžite si predstavíme statného nemeckého ovčiaka zo seriálu Komisár Rex. Málokto by čakal, že takú dôležitú úlohu zvládne aj sučka bradáča stredného, dvojročná Ora Ritta.

„Páchatelia začali používať veľmi nebezpečné chemické látky, ktoré ohrozujú zvieratá aj ľudí. Do roku 2017 ich bolo na celom území dokumentovaných a vyšetrených 25, v tomto roku ich je doteraz 16,“ povedal Mário Klein, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality. Ora Ritta je zatiaľ jediným pomocníkom na vyhľadávanie vysoko rizikových chemických látok, no o pár mesiacov by k nej mal pribudnúť ďalší psík.

V minulosti museli tieto veci vykonávať policajti v teréne. Najnáročnejšie na celom výcviku je naučiť psa vyhľadávať otrávené zvieratá bez toho, aby s nimi prišli do kontaktu. Môže označiť iba presné miesto. Výcvik trval tri mesiace. „Pevne verím, že sa nám s Orou Rittou bude dariť v teréne,“ uzavrel psovod Martin Hupka.

Ora Ritta Otvoriť galériu Unikátny pes v službách slovenskej polície Zdroj: Facebook/ PZ SR Rasa: Bradáč stredný

Celé meno: Ora Ritta Gloria Leones

Vek: 2 roky

Pôvod: Česká republika

Špeciálne odmeňovanie: Psie pochúťky