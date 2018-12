Dojatý šéf Spartaka Poór: Tak som neplakal ani na pohrebe otca!

Porušil sľub! Šéf futbalovej Trnavy Vladimír Poór (61) pred tromi týždňami vyhlásil, že končí. Zaprisahal sa, že na štadión Spartaka už nikdy nevkročí. Slovo chlapa nedodržal. Vo štvrtok sledoval z vipky víťazstvo slovenského majstra v poslednom zápase Európskej ligy proti Fenerbahce (1:0).

K návratu na tribúnu ho prinútili hráči. Vlado, vo štvrtok vás chceme mať na štadióne! - napísali pod spoločnú fotografiu ešte pred zápasom. Dlhoročný funkcionár neodolal a prišiel.

Bakoš a spol. mu venovali na rozlúčku tesné víťazstvo a posledný zisk do kasy - 570 000 eur. Trnava zarobila len na pohárových prémiách 5,3 milióna eur, čo je suma jej ročného rozpočtu. Poór zavítal po zápase do kabíny a neubránil sa slzám, keď mu hráči odovzdali spomienkový dres s číslom 25 a nápisom: Vlado, ďakujeme! Bývalý majiteľ ponoril doň hlavu, aby sa vzápätí zmohol na dojímavú vetu: „Takto som neplakal ani na pohrebe môjho otca.“ Pri pečenom prasiatku vládla uvoľnená atmosféra, hoci Spartak čakajú ťažké časy. Poór sa vyobjímal s hráčmi, rozdával im voňavé cigary a pri nalievaní šampanského oprášil spomienky na svoje niekdajšie povolanie čašníka.

Podľa stopéra Fenerbahce Martina Škrtela bolo víťazstvo Trnavy zaslúžené. Keďže je veľkým fanúšikom Spartaka, odchod majiteľa Poóra ho mrzí. „Takých ľudí, ako je on, si treba vážiť. Každý, kto investuje peniaze do futbalu, si zaslúži úctu. Futbal na Slovensku určite nie je zárobková činnosť. Uvidíme, ako to dopadne. Verím, že si to pán Poór ešte rozmyslí."