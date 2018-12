Tréner Vrba vyhral stávku s pivovarom: Fanúšikovia sa majú na čo tešiť

Tréner plzenských futbalistov Pavel Vrba postupom do jarných bojov Európskej ligy UEFA vyhral stávku s pivovarom Gambrinus a získal tak pre fanúšikov 11700 pív zdarma, čo zodpovedá kapacite štadiónu Viktorie. Pivo fanúšikovia dostanú po nedeľnom ligovom zápase s Karvinou.

"Som rád, že sa nám podarilo postúpiť. Ale ja vždy verím svojmu tímu, aj preto som do tejto stávky šiel," povedal Vrba, ktorý by v prípade, že by Plzeň v poslednom zápase neporazila AS Rím a skončila posledná v skupine, stávku prehral. Potom by sa musel na hodinu zmeniť na výčapného a ísť k výčapu.

Úspešný tréner je však pripravený aj túto stranu stávky dodržať a k výčapu pôjde aj po vyhratej stávke. "Rád medzi fanúšikom prídem a budem im čapovať pivo v jednej z plzenských krčiem," dodal Vrba

Záverečný zápas jesene proti Karvinej sa ponesie v slávnostnom duchu. Pripravený je aj ohňostroj. Po zápase potom fanúšikovia dostanú vyhraté pivo v špeciálnych balíčkoch.