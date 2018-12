Prekvapivé výsledky prieskumu: Jedna z koaličných strán by sa nedostala do parlamentu

Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 25 percent.

Druhá by skončila SaS, ktorú by volilo 14,5 percenta opýtaných a tretie OĽaNO s desiatimi percentami hlasov. Do parlamentu by sa nedostal Most-Híd, podľa prieskumu by ho volilo 4,5 percenta respondentov. Vyplýva to z volebného modelu, ktorý vypracovala agentúra Median SK.

Štvrtá by skončila SNS, ktorej by hlas odovzdalo deväť percent opýtaných, za nimi nasleduje zhodne hnutie Sme rodina a ĽSNS, ktoré by získali osem percent. Ako posledné, ktoré by sa dostalo do parlamentu, by podľa prieskumu bolo hnutie KDH so ziskom piatich percent.

Do parlamentu by sa nedostali Most-Híd, získal by 4,5 percenta, SMK (štyri percentá), Spolu - občianska demokracia (3,5 percenta), Progresívne Slovensko (3,5 percenta). Inú stranu by volili 2,5 percentá opýtaných.

Účasť v hypotetických voľbách do Národnej rady SR avizuje podľa prieskumu 54 percent respondentov. Prieskum robila spoločnosť Median SK bez zadávateľa na reprezentatívnej vzorke 1020 respondentov v čase od 5. novembra do 27. novembra. Väčšinu dát zbierala metódou osobných rozhovorov, časť dát získala tak, že respondenti samostatne vyplnili webdotazník.