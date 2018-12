Tínedžer dal desivý sľub: Najprv strelil otca do hlavy, nasledovalo niečo ešte ohavnejšie!

Jej ostatným členom vtedy 14-ročný chlapec sľúbil, že zabije desiatky detí. ,,Myslím, že ich zabijem 50 alebo 60. Keď budem mať šťastie, možno aj 150,“ napísal podľa portálu Metro.

Jesse sa rozhodol krvavé predsavzatie naplniť. Jedného dňa strelil svojho otca Jeffreyho trikrát zozadu do hlavy, keď si čítal noviny. Vysvetlil, že to spravil, aby si mohol zobrať jeho auto a ísť k základnej škole. Ešte predtým mal pobozkať na rozlúčku svojho plyšového zajačika a ostatné obľúbené hračky. K škole prešiel tri míle na aute, svoju jazdu zakončil vrazením do oplotenia školy. Následne spustil paľbu na skupinu detí, ktoré sa vonku hrali. Malého Jacoba († 6) trafil do nohy, ten o tri dni kvôli veľkej strate krvi v nemocnici zomrel. Jesse trafil aj učiteľa a ďalších dvoch žiakov, ktorí vyviazli so zraneniami.

Následne zložil zbraň a začal kričať: ,,Odpusťte mi! Odpusťte!“ Vtedy ho spacifikoval dobrovoľný hasič, ktorý bol nablízku. Pred policajtmi svoj čin oľutoval.hovoril mužom zákona. Tínedžer je podľa súdu mentálne v poriadku a hrozí mu minimálne 30 rokov za mrežami.