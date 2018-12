Veľké slová chvály na adresu Stocha: Je neskutočný, má patent na takéto góly!

Slovenský futbalista Miroslav Stoch bol opäť ústrednou postavou českého klubu Slavia Praha. Dvadsaťdeväťročný rodák z Nitry sa proti Zenitu Petrohradu výstavnou strelou podieľal na spečatení víťazstva "zošívaných" 2:0.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Slavia získala v "céčku" 10 bodov, víťazom skupiny sa v predstihu stal spomenutý Zenit, v drese ktorého vo štvrtok v druhom polčase vybehol na ihrisko ďalší Slovák Róbert Mak.

"Druhý gól je patentom Miňa Stocha, takú trajektóriu dokáže dať lopte snáď iba on, dokonca to dokázal svojou slabšou nohou, ak sa vôbec dá označiť za slabšiu. V prvej fáze to vyzeralo, že zaletí vedľa, ale bol z toho krásny gól, presne pre také chodia ľudia na štadióny," povedal lodivod českého mužstva Jindřich Trpišovský pre oficiálny web klubu.

Stoch spoza pokutového územia vystrelil ľavačkou a zakrútil loptu priamo k žrdi, od ktorej sa odrazila priamo za chrbát brankára Michaila Keržakova. "V zápase tvorí rozhodujúce momenty, ktoré tím upokoja. Jeho gól bol naozaj fantastický. Podobné góly dával, aj keď hral na kraji, teraz má na pozícii podhrotového útočníka viac času pripraviť si strelu, a to je jeho parketa," doplnil trénerove slová strelec prvého gólu Slavie Jaromír Zmrhal.