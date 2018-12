Po troch mesiacoch vzťahu čakali prvé dieťa, po šiestich sa brali. Topmodelka Simona Krainová sa musela so svojim manželom Karolom Vágnerom učiť žiť doslova za pochodu. Dnes sú spolu už takmer desať rokov a všetko funguje ako má. Sexi modelka prezradila svoj recept na šťastné manželstvo, ale aj to, k čomu by sa nikdy neznížila...