Žena zverejnila na pohľad obyčajnú fotku: Príbeh, ktorý ukrýva, sa stal hitom internetu

Príbeh o oddanosti a vernosti sa ľuďom na Facebooku zapáčil natoľko, že sa z neho stal virál, ktorý obletel svet.

Cris Mamprim z Brazílie pracuje ako zdravotná sestra v jednej z brazílských nemocníc. Pred niekoľkými dňami mala nočnú službu na pohotovosti, keď sa pri dverách objavil pacient na vozíčku, píše vt.co.

Muž bez domova potreboval ošetriť a do nemocnice neprišiel sám. Sprevádzali ho jeho verní kamaráti, ktorý počas celej hodiny, ktorú strávil v nemocnici, na neho oddane čakali pred vstupom do budovy.

Sestrička tento "úkaz" vyfotila a zverejnila na Facebooku. "V nemocnici, v ktorej pracujem, prišiel pacient - muž bez domova. Jeho spoločníci na neho čakali počas celej doby vyšetrenia. Bol to jednoduchý človek bez luxusu, človek, ktorý denne zápasí s hladom, chladom, bolesťou, zlom sveta, no má po boku tých najlepších spoločníkov. Človek, ktorý skôr nakŕmi ich ako seba. Neviem, prečo je tento muž na ulici, aký je jeho príbeh, no videla som, s akou láskou a úctou sa správa k svojim kamarátom a že ich láska a uznanie sú vzájomné. Ach, keby boli všetci takí. Keby neexistovalo zlo a zlé zaobchádzanie..," znel postreh ženy, ktorý sa stal virálom, keď ho za 5 dní zdieľalo 80-tisíc ľudí.