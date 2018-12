Šokujúca premena: Žena sa zmenila na muža a teraz vyhráva boxerské zápasy

Ešte pred niekoľkými rokmi bol ženou, dnes sa predstavuje v boxerskom ringu proti chlapom. Americký boxer Patricio Manuel prešiel premenou zo ženy na muža.

Jeho premena začla v roku 2013 a dnes je na nerozoznanie od ostatných mužov. Boxu sa však venoval už v ženskej kategórii. Bol dokonca reprezentantom USA na olympiáde v roku 2012.

,,Nič by som nemenil. Všetko stálo za to, dostal som sa až sem. Je to zábavné, žijete si svoju pravdu a tá sa stane realitou," povedal nadšený boxer po zápase. Na jeho momentálnom výzore by ste len veľmi ťažko hľadali známky toho, že ešte pred piatimi rokmi bol úplne iného pohlavia. Spomienky na minulosť mu pripomínajú len dve jazvy na hrudníku, ktoré zapríčinili plastické operácie. Rešpekt Patriciovi vyjadril aj jeho súper, podľa ktorého zmena pohlavia nič neznamená, keď máte chuť víťaziť.