Britská premiérka žiada od EÚ ubezpečenia: Obáva sa niečoho?

Theresa Mayová chce od EÚ ubezpečenia.

Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok na summite Európskej únie v Bruseli oznámila lídrom ostatných členských krajín, že ľahšie prejde dohoda o brexite cez britský parlament, ak jej poskytnú dostatočne silné ubezpečenie, že takzvaná záchranná sieť pre Írsko nezakotví Spojené kráľovstvo "na neurčito" v colnej únii so zvyškom Únie. Uviedla to tlačová agentúra AFP.

Mayová svojich partnerov z 27 členských krajín upozornila, že vďaka novým zárukám by dohoda o brexite z 25. novembra mohla prejsť hlasovaním v Dolnej snemovni. Toto hlasovanie bolo preložené z 11. decembra na január. "V mojom parlamente je väčšina, ktorá chce prijať dohodu. So správnymi zárukami môže byť táto dohoda schválená. Je to skutočne jediná dohoda, ktorá môže prejsť cez parlament," povedala premiérka podľa nemenovaného britského diplomata, ktorého cituje AFP.

Mayová, ktorá odišla zo summitu bez avizovanej tlačovej besedy s novinármi, svojim politickým kolegom spresnila, že hľadá "právne a politické záruky" súvisiace s ustanoveniami dohody o brexite, ktorých cieľom je udržať priechodnú hranicu medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko. Takzvaná záchranná sieť pre írsku hranicu je pre Londýn rizikom, že krajina zostane na neurčité obdobie v colnej únii s EÚ, čo Britom okrem iného nedovolí uzatvárať nové obchodné dohody. Takýto scenár odmietajú euroskeptici z Konzervatívnej strany, ako aj unionisti zo Severného Írska. Podľa Mayovej kým sa nepodarí zmeniť predstavu, že záchranná sieť by mohla byť "pascou, z ktorej Spojené kráľovstvo nemôže uniknúť", dovtedy bude rozvodová dohoda ohrozená.

Premiérka vo štvrtok v Bruseli hľadala potrebný "politický impulz" a zisťovala podrobnejšie predstavy ostatných krajín o tom, ako by jej mohli pomôcť v nasledujúcich týždňoch - aby sa "nešťastnou náhodou" nestalo, že Spojené kráľovstvo opustí EÚ 29. marca bez akejkoľvek dohody. Premiéri a prezidenti 27 členských krajín dali jasne najavo, že nedôjde k znovuotvoreniu dohody o brexite. Sú však ochotní poskytnúť prípadné "objasnenia" a potvrdili, že majú záujem na nadviazaní "čo najužšieho partnerstva" so Spojeným kráľovstvom.

Rokovania o budúcich vzťahoch by sa podľa predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera mohli začať okamžite po tom, ako rozvodovú dohodu potvrdí britský parlament aj Európsky parlament. "Chcem odkázať, že to myslíme vážne. Začneme s prípravou týchto rokovaní ihneď po dvojitom schválení. Rád by som povedal našim britským priateľom, že potrebujeme kladnú odpoveď od Dolnej snemovne a potrebujeme 'áno' aj v Európskom parlamente," uviedol Juncker počas tlačovej besedy.

Šéf eurokomisie si neodpustil kritiku na adresu Británie, keď upozornil, že vládne dojem, že EÚ musí navrhovať riešenia, hoci je to Spojené kráľovstvo, ktoré opúšťa EÚ. "Britskí priatelia nám musia povedať čo chcú, namiesto toho, aby sa pýtali, čo chceme my. (...) Takáto debata je niekedy hmlistá a nepresná," skonštatoval Juncker, ktorý chce, aby Briti odpovede dodali v priebehu niekoľkých týždňov. Upozornil tiež, že eurokomisia na budúci týždeň (19.12.) pre istotu zverejní dokument o tom, ako si predstavuje tvrdý brexit.

Predseda Európskej rady Donald Tusk pred novinármi spresnil, že Únia záchrannú sieť vníma ako záruku, že nedôjde k režimu tvrdej hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Dodal, že ide o dočasné riešenie, ktoré bude nahradené následnou dohodou medzi oboma stranami, a tá má zabezpečiť, že írsko-severoírska hranica zostane priechodná. "Únia vynaloží maximálne úsilie, aby čo najskôr vyrokovala a uzavrela takúto dohodu," zdôraznil Tusk a dodal, že rovnaký postoj očakáva od Londýna, aby záchranná sieť bola naozaj iba dočasným riešením.