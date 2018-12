Slávia Praha vybojovala postup: Stoch sa blysol parádnym gólom

Futbalisti Slavie Praha potvrdili účasť v jarnom šestnásťfinále Európskej ligy.

Vo štvrtkovom domácom stretnutí záverečného 6. kola C-skupiny im na definitívu stačil bod, nad Zenitom Petrohrad zvíťazili 2:0 aj vďaka gólu Miroslava Stocha. Zenit s Róbertom Makom už mal isté prvenstvo v tabuľke, v druhom zápase vyhralo Bordeaux v Dánsku nad FC Kodaň 1:0.

Stoch zvýšil na 2:0 v 41. minúte, keď si po prihrávke Vladimíra Coufala naviedol loptu na ľavačku a skóroval strelou o žrď. Odohral celý duel a videl žltú kartu, ďalší Slovák v službách Slavie Jakub Hromada má zdravotné problémy, v nominácii chýbal aj mladý brankár Martin Vantruba. Mak nastúpil za hostí v 47. minúte. Kodaň sa nepredstaví v play off, v jej drese absolvoval plnú minutáž Denis Vavro, Ján Greguš hral od 73. minúty.

Celtic Glasgow a Lipsko bojovali na diaľku o zvyšnú miestenku z B-skupiny za vedúcim Salzburgom. Škótsky majster podľahol na vlastnom štadióne rakúskemu 1:2, ale Lipsko to nevyužilo. Doma inkasovalo v závere od posledného Rosenborgu Trondheim na konečných 1:1 a nepredstihlo Celtic. V "efku" sa o postup nemusel strachovať Betis Sevilla, na ihrisku outsidera Dudelange remizoval 0:0. Olympiakos Pireus pokoril na svojej pôde AC Miláno 3:1, keď v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času premenil jedenástku Konstantinos Fortounis. Mužstvá nerozsúdili bodový zisk ani vzájomná bilancia, v prospech Olympiakosu prehovorilo až skóre (11:6 ku 12:9).

FC Villarreal a Rapid Viedeň si postup z G-skupiny zabezpečili domácimi víťazstvami. Villarreal zdolal Spartak Moskva 2:0 a Rapid si poradil s Glasgowom Rangers 1:0. V I-skupine sa radoval KRC Genk, ktorý zvíťazil nad Sarpsborgom 4:0. O druhú miestenku prišiel v záverečnom zápase Besiktas Istanbul, keďže na vlastnej pôde podľahol Malmö 0:1. Švédsky klub zaostával za tureckým o bod, o jeho úspechu rozhodol Marcus Antonsson po zmene strán. Besiktas po vyše hodine hry prišiel o vylúčeného Ricarda Quaresmu a nedokázal zvrátiť nepriaznivý stav.

Rekordný päťnásobný víťaz druhej najprestížnejšej európskej súťaže FC Sevilla vybojoval prvenstvo v J-skupine. Na domácom ihrisku zdolal FK Krasnodar 3:0, hostia postúpili napriek prehre z druhého miesta, keďže duel medzi Akhisarom Belediyespor a Standardom Liege sa skončil nerozhodne 0:0.

Dynamo Kyjev už malo istotu postupu z K-skupiny, na jeho štadióne uspel Jablonec 1:0. Český zástupca sa už nemohol prebojovať do jarnej časti, v jeho zostave chýbal pre trest Jakub Považanec. Na druhú pozíciu sa vyšvihli hráči Rennes zásluhou domáceho triumfu nad priamym konkurentom z Astany 2:0. V "elku" sa rozhodovalo o druhom postupujúcom za istým víťazom skupiny FC Chelsea, do šestnásťfinále sa dostalo BATE Borisov po víťazstve na pôde PAOK Solún 3:1. Chelsea uhrala remízu na trávniku FC MOL Vidi 2:2, na lavičke domácich sedel brankár Tomáš Tujvel.



6. kolo skupinovej fázy Európskej ligy:

A-skupina:

Ludogorec Razgrad - FC Zürich 1:1 (1:1)

Góly: 45.+1 Swierczok - 21. Odey



AEK Larnaka - Bayer Leverkusen 1:5 (1:2)

Góly: 26. Catala - 28. a 68. Kohr, 41. a 86. Alario (prvý z 11 m), 78. Paulinho



B-skupina:

Celtic Glasgow - RB Salzburg 1:2 (0:0)

Góly: 90.+5 Ntcham - 67. Dabbur, 78. Gulbrandsen



RB Lipsko - Rosenborg Trondheim 1:1 (0:0)

Góly: 47. Cunha - 86. Reginiussen



C-skupina:

Slavia Praha - Zenit Petrohrad 2:0 (2:0)

Góly: 32. Zmrhal, 41. STOCH

/Miroslav Stoch hral do 90. min, v 41. min dal gól, dostal ŽK, brankár Martin Vantruba ani Jakub Hromada (všetci Slavia) nefigurovali v zápise o stretnutí - Róbert Mak (Zenit) hral od 47. min/



FC Kodaň - Girondins Bordeaux 0:1 (0:0)

Gól: 74. Briand

/Denis Vavro odohral celé stretnutie, Ján Greguš (obaja Kodaň) hral od 73. min/



D-skupina:

FC Spartak Trnava - Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0)

Gól: 41. K. Yilmaz. ŽK: Greššák, Grendel - Özbayrakli, Köybasi. Rozhodovali: Sanchez Martinez - Cabanero, Rodriguez (všetci Šp.), 11.413 divákov

Trnava: Chudý - Tóth (64. Kulhánek), Godál, Oravec - Jirka, Schirtladze, Greššák, Grendel (81. Miesenböck), Čanturišvili - K. Yilmaz - Bakoš (75. Ghorbani)

Fenerbahce: Tekin - Özbayrakli, Güveli (82. D. Yilmaz), ŠKRTEL, Reyes - Isla, Jailson, Köybasi - Alici, Slimani, Capkan (73. Caki)



Dinamo Záhreb - Anderlecht Brusel 0:0



E-skupina:

FC Arsenal - FK Karabach 1:0 (1:0)

Gól: 17. Lacazette



Sporting Lisabon - Vorskla Poltava 3:0 (3:0)

Góly: 17. Montero, 35. Luis, 44. Dallku (vlastný)



F-skupina:

Olympiakos Pireus - AC Miláno 3:1 (0:0)

Góly: 60. Cisse, 70. Zapata (vlastný), 81. Fortounis (z 11 m) - 72. Zapata



F91 Dudelange - Betis Sevilla 0:0



G-skupina:

FC Villarreal - Spartak Moskva 2:0 (1:0)

Góly: 11. Chukwueze, 48. Ekambi. ČK: 90. Costa (Villarreal)



Rapid Viedeň - Glasgow Rangers 1:0 (0:0)

Gól: 84. Ljubičič



H-skupina:

Lazio Rím - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:0)

Góly: 56. Correa - 65. Gačinovič, 71. Haller



Olympique Marseille - Apollon Limassol 1:3 (1:2)

Góly: 11. Thauvin - 8. a 30. Magalica (prvý z 11 m), 56. Stylianou. ČK: 8. Kamara, 90.+3 Ocampos po 2. ŽK (obaja Marseille)



I-skupina:

KRC Genk - Sarpsborg 08 FF 4:0 (2:0)

Góly: 3. Gano, 5. Paintsil, 64. Berge, 67. Aidoo



Besiktas Istanbul - Malmö FF 0:1 (0:0)

Gól: 51. Antonsson. ČK: 65. Quaresma (Besiktas)



J-skupina:

FC Sevilla - FK Krasnodar 3:0 (2:0)

Góly: 5. a 10. Ben Yedder, 49. Banega (z 11 m). ČK: 48. Ramirez (Krasnodar)



Akhisar Belediyespor - Standard Liege 0:0



K-skupina:

Dynamo Kyjev - FK Jablonec 0:1 (0:1)

Góly: 10. Doležal

/Jakub Považanec (Jablonec) nehral pre trest/



Stade Rennes - FK Astana 2:0 (0:0)

Góly: 68. a 73. Sarr



L-skupina:

FC MOL Vidi - FC Chelsea 2:2 (1:1)

Góly: 32. Ampadu (vlastný), 56. Nego - 30. Willian, 75. Giroud

/brankár Tomáš Tujvel (MOL) bol na lavičke náhradníkov/



PAOK Solún - BATE Borisov 1:3 (0:3)

Góly: 53. Prijovič - 42. a 45.+1 Signevič (prvý z 11 m), 18. Skavyš. ČK: 62. Signevič (BATE)