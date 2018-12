Víťazná rozlúčka s Európskou ligou: Trnava zdolala Fenerbahce

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v záverečnom šiestom vystúpení v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2018/2019 nad Fenerbahce Istanbul 1:0 vďaka gólu tureckého útočníka Kubilaya Yilmaza zo 41. minúty.

Zverenci Radoslava Látala obsadili v tabuľke D-skupiny so ziskom siedmich bodov tretie miesto za dvojicou postupujúcich Dinamo Záhreb a Fenerbahce, na poslednej 4. priečke skončil Anderlecht Brusel.

Slovenský šampión najskôr účinkoval v Lige majstrov, kde vyradil Zrinjski Mostar a Legiu Varšava, v 3. predkole už bola nad jeho sily Crvena Zvezda Belehrad. Putoval do play off EL, v ktorom sa cez Olimpiju Ľubľana kvalifikoval do skupinovej fázy európskej súťaže číslo dva. Sedembodovým ziskom prevýšil trnavský klub očakávania a hoci sa neprebojoval ďalej, utvoril nové slovenské maximum. To patrilo Artmedii Petržalka, ktorá v skupinovej fáze Ligy majstrov 2005/2006 nazbierala v šiestich zápasoch šesť bodov.

6. kolo D-skupiny EL:

FC Spartak Trnava - Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0)

Gól: 41. K. Yilmaz. ŽK: Greššák, Grendel - Özbayrakli, Köybasi. Rozhodovali: Sanchez Martinez - Cabanero, Rodriguez (všetci Šp.), 11.413 divákov

Trnava: Chudý - Tóth (64. Kulhánek), Godál, Oravec - Jirka, Schirtladze, Greššák, Grendel (81. Miesenböck), Čanturišvili - K. Yilmaz - Bakoš (75. Ghorbani)

Fenerbahce: Tekin - Özbayrakli, Güveli (82. D. Yilmaz), Škrtel, Reyes - Isla, Jailson, Köybasi - Alici, Slimani, Capkan (73. Caki)

Úvodná šanca zápasu patrila Spartaku, po kombinácii Grendela so Schirtladzem vypálil v 4. minúte tvrdo nad bránku K. Yilmaz.V tradične skvelej atmosfére sa domáci tím na favorizovaný "Fener" vytiahol a v prvom polčase viackrát skúšal nájsť štrbiny v jeho defenzíve. Po zaváhaní Güveliho sa dostal k strele K. Yilmaz, ale jeho stopérsky "partner" Škrtel loptu zblokoval.

Hostia väčšinu akcií smerovali na Slimaniho, ktorý dvoma gólmi rozhodol prvé vzájomné meranie síl, no v Trnave to jemu, ako ani celému mužstvu nešlo podľa predstáv. V 40. minúte sa lopta po priamom kope dostala ku K. Yilmazovi, ktorého technický pokus vytlačil Tekin končekmi prstov na roh. Po ňom už vypukol v Trnave gólový gejzír radosti, keď si najlepší hráč na trávniku K. Yilmaz nabehol na Grendelov center do stredu šestnástky a volejom od zeme poslal loptu k ľavej žrdi - 1:0. Spartak išiel do kabín zaslúžene s jednogólovým náskokom.

Ten mohol v 48. minúte zdvojnásobiť Jirka, no Tekin mu zmenšil strelecký uhol a jeho pokus zneškodnil. Spartak neupustil od aktívnej hry, v 51. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Čanturišvili, ale koncovka mu nevyšla. Fenerbahce sa nevedelo dostať z útlmu, pohrozilo síce strelou Slimaniho, ale tá nesmerovala na bránku a v 62. minúte neuspel Alici pred Chudým. Spartak odpovedal nenápadnou strelou K. Yilmaza, ktorá iba tesne minula ľavý vinkel.

Domácej defenzíve neublížilo ani striedanie zraneného Tótha, frustrovaný Slimani ani nik z jeho spoluhráčov sa nedostali na dostrel Chudého. Spartak sa s úspešným rokom i érou akcionára Vladimíra Poóra rozlúčil víťazne, za čo verní diváci odmenili hráčov ováciami v stoji.

1. Dinamo Záhreb 6 4 2 0 11:3 14 - postup do 16-finále2. Fenerbahce Istanbul 6 2 2 2 7:7 8 - postup do 16-finále4. Anderlecht Brusel 6 0 3 3 2:7 3