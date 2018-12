Narátali ich desaťtisíce: Počet migrantov prichádzajúcich do Španielska sa prudko zvýšil

Počet migrantov, ktorí od začiatku roka 2018 prišli do Španielska cez Stredozemné more, sa v porovnaní s rovnakým časovým obdobím minulého roka viac ako zdvojnásobil. Informáciu priniesla vo štvrtok agentúra AP odvolávajúc sa na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).

Agentúra Frontex oznámila, že za prvých 11 mesiacov tohto roka prišlo do Španielsko takmer 53 000 nelegálnych migrantov; väčšina z nich z Maroka, Guiney a Mali.

Celkový počet ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť európske brehy cez Stredozemné more, sa však tento rok podľa Frontex-u prudko znížil. Je to spôsobené tým, že klesol počet migrantov smerujúcich z Líbye do Talianska. Približne 138 000 ich prišlo do konca novembra k talianskym brehom, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pokles o takmer 30 percent.

Predstavitelia Európskej únie sa aj napriek klesajúcim číslam nedokážu dohodnúť na riešení situácie ohľadom migrantov, čo podľa AP vyvolalo jednu z najväčších kríz v európskom bloku.