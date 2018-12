Košarišťan ukázal, ako sa bojuje o reprezentáciu: Slovákov držal dlho nad vodou

Andrej Košarišťan si v drese slovenskej hokejovej reprezentácie držal čistý štít takmer päť tretín.

V novembri na Nemeckom pohári neinkasoval pri svojej premiére v súboji proti Nemecku (2:0), v prvom zápase na Švajčiarskom pohári dostal proti Rusku príležitosť opäť. Slovenský brankár inkasoval až v závere druhého dejstva, jeho nepriestreľnosť trvala 99 minút a 26 sekúnd.

Dvadsaťpäťročný brankár bol so svojím výkonom i výkonom spoluhráčov spokojný. Slovensko hralo s Ruskom vyrovnanú partiu. "Dalo sa s nimi hrať, mali sme dobré šance najmä v tretej tretine. Ale musím pochváliť aj ruského brankára, chytil toho dosť," uviedol Košarišťan, ktorý inkasoval rozhodujúci gól z hokejky Alexandra Chochlačova päť minút pred koncom duelu. Ruský útočník dorazil puk do siete po odrazenej strele z pravej strany: "Mohol som prísť inak k tomu puku, ale už to nevrátim."

Výkon Slovenska nebol zlý, dve tretiny hralo s favoritom vyrovnanú partiu. Po góle Martina Chovana v závere druhej tretiny sa predpokladalo, že mužstvo do tretieho dejstva vykorčuľuje s elánom a eufóriou. Opak bol však pravdou a Rusi mali prvých desať minút jasnú prevahu. Tréner Craig Ramsay dokonca reagoval oddychovým časom. "Úvod sme zaspali. Rusi mali dve prečíslenia, mohlo sa to tam zlomiť, ale ustáli sme to aj za pomoci oddychového času. Potom sme sa však zasa nakopli," poznamenal Košarišťan.

V piatkovom druhom súboji Slovákov dostane šancu v bránke Denis Godla, brankár Nových Zámkov už preto mohol zhodnotiť svoje účinkovanie v uplynulých reprezentačných zápasoch: "Pre mňa to bola super skúsenosť. Nazbieral som výborné poznatky. Zažil som medzinárodný hokej na vlastnej koži. Je to rýchlejšie ako naša liga, inak sa tu hrá. Z mojej strany prevládajú samé pozitíva."

Slovenský brankár inkasoval v dvoch zápasoch dva góly, pričom takmer 100 minút nepustil puk za chrbát. "Je to skvelé. Proti takým súperom, ako sú Nemci alebo Rusi, je to super. Ja sa z toho teším a verím, že mi to pomôže ďalej. Ťažko povedať, ktorý zákrok by som vybral za ten naj. Každý bol potrebný a dôležitý," uzavrel Košarišťan pre TASR.