Bödör predbehol políciu a prišiel sám: Veľavravné slová sestry Jána Kuciaka († 27)

Únik informácií z policajného tímu, ktorý vyšetruje vraždu novinára Jána Kuciaka († 27)? Národná kriminálna agentúra (NAKA) v tejto súvislosti podozrieva aj nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra.

Pred niekoľkými dňami naňho mal dokonca prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vydať príkaz na zatknutie kvôli jeho výsluchu. Bödör však prišiel vypovedať sám bez toho, aby ho o tom vyšetrovatelia informovali. Odkiaľ vedel, že po ňom idú?

Na to, že z prostredia kriminalistov vyšetrujúcich vraždu Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) unikajú von informácie, sa sťažoval viackrát aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár (54). Na mysli mal najmä novinárov, ktorí informovali o priebehu vyšetrovania. Nielen žurnalisti, ale zdá sa aj samotní podozriví majú detailný prehľad o práci policajtov a prokurátorov. „Bödör sa to dozvedel a sám prišiel na políciu s vyhlásením, že je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Policajtov aj prokuratúru prekvapilo, ako je možné, že o svojom zadržaní vedel. S Bödörom sa dohodli, že ho vypočujú, už ho preto nezadržali,“ informuje Denník N.

Podozrenia proti Bödörovi podľa nich súvisia s tým, že aj on sa údajne nejakým spôsobom podieľal na sledovaní viacerých slovenských novinárov. Ich sledovanie si mal objednať u bývalého novinára a exsiskára Petra Tótha podnikateľ Marián Kočner, ktorý sa spomína aj ako možný objednávateľ vraždy Jána Kuciaka. Bödör však denníku povedal, že prišiel vypovedať, lebo je pripravený spolupracovať s políciou a chce očistiť svoje meno. To, že by mal informácie od polície, poprel.

Policajný prezident Milan Lučanský (49) o tom, že Bödör prišiel na políciu sám pred jeho plánovaným zadržaním, nevedel. „Mojou úlohou je zabezpečiť tím, nie vyšetrovanie, preto som o tejto informácii sám ani nevedel. Som však rozhorčený a sklamaný z toho, že unikajú také podstatné informácie napriek tomu, že v tíme boli prijaté opatrenia,“ dodal Lučanský.

Kuciakovcov to neprekvapilo

Sestra Jána Kuciaka Mária nie je prekvapená z toho, že sa o plánoch kriminalistov mohol dozvedieť aj potenciálny podozrivý. V rodine vraj o vynášaní z vyšetrovania vedia, ale podľa Márie by sa to nemalo stávať. „Nebolo to pre nás až také veľké prekvapenie. Sme možno aj tušili, že nejak sa von tei informácie dostávajú. Ja stále verím, že sú tam aj poctiví vyšetrovatelia, ktorých to trápi keď sa niečo takéto deje, ale bohužial stále tam je veľa policajtov, ktorí si nerobia svoju prácu tak ako by mali," vysvetlila pre Nový Čas Mária Kuciaková.