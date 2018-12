Diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami postavia Maďari: Oplatí sa nám cestovať južnou trasou?

Vysnívaný dátum sa blíži. Podľa expremiéra Roberta Fica (54) malo byť súvislé diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami hotové už v roku 2010.

Napokon sa to predĺži o 11 rokov s tým, že diaľnicu spájajúcu hlavné mesto a metropolu východu nám postavia Maďari.

Slovenská diaľnica D1 medzi Bratislavou a Košicami je stále v nedohľadne. Optimisti hovoria o reálnom termíne jej dokončenia až v roku 2026. Aj tento dátum sa však môže posunúť, ako sa to stalo v prípade D1 už mnohokrát. Problematický je stále nerozostavaný úsek novej trasy autostrády Turany - Hubová, na ktorom budú hĺbiť aj dva tunely Korbeľka a Havran. V tejto súvislosti je pre slovenských motoristov potešujúcou správou, že z hlavného mesta sa na východ dostanú priamo cez diaľnicu už o tri roky.

Maďari totiž ohlásili ukončenie posledných 56 kilometrov diaľnice, ktorá trasou cez našich južných susedov spojí Bratislavu s Košicami za vyše štyri hodiny. „Krátky úsek M30 medzi obcou Tornyósnémeti a štátnou hranicou v dĺžke 1,5 kilometra je už hotový. Úsek medzi Miškovcom a Tornyósnémeti v dĺžke 56,5 kilometra je vo výstavbe a do prevádzky ho plánujeme odovzdať vo štvrtom štvrťroku 2021,“ povedal štátny tajomník Ministerstva inovácií a technológií Maďarska László Mosóczi, ktorý zároveň potvrdil plánované dokončenie rozšírenia úseku M15 k hranici so Slovenskom pri Bratislave do konca roka 2020.

Z Bratislavy sa tak šoféri dostanú do Košíc cez Budapešť a Miškovec. Podľa dopravného analytika Jána Bazovského bude nové južné diaľničné spojenie pre motoristov lákavé a bude ho využívať množstvo Slovákov. Jeho slovenská severná alternatíva D1 by to mala zmeniť. Očakáva však, že rok 2026 ako termín odovzdania sa môže ešte natiahnuť. „Ťažko predpokladať, kedy dostaviame diaľničné spojenie my, lebo máme ešte viac úsekov, ktoré treba dokončiť. Ešte dosť dlho si počkáme na diaľnicu,“ doplnil Bazovský.

Maďari s nami vybabrali

Ján Bazovský, dopravný analytik

Košickému a Prešovskému kraju sa to rozhodne vyplatí. Aj južné okresy môžu prejsť do Maďarska a napojiť sa na novú diaľnicu. Problém je, že Maďari s nami vybabrali, lebo podľa mňa to bude veľmi využívaná cesta, ktorá, samozrejme, bude spoplatnená. Takže naši motoristi budú platiť za jazdu z Bratislavy do Košíc alebo naopak Maďarskej republike. Maďari to tiež nerobia pre modré oči, vedeli si to veľmi dobre spočítať. To sú nemalé peniaze. To je paradox, že my sa zapodievame diaľnicou Bratislava - Košice 20 rokov a nakoniec nám ju postavia Maďari.

Trasa:Plánované dokončenie D1:Dĺžka:Čas:Ročná diaľničná známka:

Trasa: Bratislava - Nitra - Zvolen - Košice

Aktuálna trasa

Dĺžka: 400 km

Čas: 4.33 HOD.

Ročná diaľničná známka: 50 €