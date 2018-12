Bezradný otec Ľubomír sa po 18 rokoch rozvádza s manželkou Veronikou: Neľútostný boj o deti!

Ľubomír (36) zo Starých Hôr pri Banskej Bystrici sa po 18 rokoch rozvádza s manželkou Veronikou (36). Podľa neho si našla partnera a odišla zo spoločnej domácnosti.

So sebou si vzala aj ich dvojičky Nicolasa (9) a Kevina (9). Zrušila synom trvalé bydlisko na Starých Horách a odhlásila ich zo školy. Spolu s chlapcami sa odsťahovala za novým priateľom do Popradu, kde už majú trvalý pobyt. Otec tvrdí, že mu manželka bráni v styku s dvojčatami. Ona vraví, že sa iba snaží chrániť synov pred ním.

„Našla si v Poprade frajera. My sa rozvádzame už rok, vlani v októbri podala papiere na rozvod,“ spomína Ľubomír. Dodal, že po odchode zo spoločnej domácnosti bývala so synmi v Banskej Bystrici u kamarátky. Keď bola v práci, staral sa o chlapcov on a potom naopak. Takto to vraj fungovalo. „V Banskej Bystrici nás zatiaľ nerozviedli ani na viackrát. Keďže odišla do Popradu, tak chcem, aby mi boli deti pridelené. Ak by zostala v Bystrici, súhlasím aj so striedavou starostlivosťou. Deti majú u mňa zázemie odmalička. Sudkyňa navrhla súdnoznalecké dokazovanie a psychologickú poradňu, aby znalec rozhodol, kde bude deťom najlepšie,“ hovorí otec.

Nemôžu mi písať

Na druhý deň po pojednávaní matka odišla do Popradu. „Zmenila si trvalé bydlisko a na popradskom súde podala neodkladné opatrenie, aby deti boli zverené do jej opatery. Tam súd bez toho, aby zisťoval, čo sa deje na súde v Banskej Bystrici, vyhovel matke a dal jej deti do dočasnej opatery. V Bystrici jej trikrát zamietli neodkladné opatrenie a súd v Poprade jej vyhovel. Ako je to možné?“ pýta sa Ľubomír s tým, že jeho synovia v Poprade trpia a chcú sa vrátiť domov. „V Poprade byť nechcú, majú aj problém so staršími chlapcami na sídlisku. V minulosti mi písali SMS, ako ma majú radi, že chcú ísť domov. Teraz mi písať už nemôžu a v posledných dňoch sa im ani neviem dovolať. Matka im zakazuje akýkoľvek kontakt so mnou,“ dodal Ľubomír.

Veronika: Chceme žiť bez urážok a nadávok

„Všetko je to jedno velikánske klamstvo, ja ich chcem pred ním iba chrániť,“ tvrdí manželka Veronika (36) a pokračuje. „Deti k nemu chodia každý druhý víkend. On si po ne príde, my si po ne prídeme v nedeľu. Keď tam chlapci idú, tak s plačom, naspäť sa vracajú nervózni. Nikdy tam nešli s radosťou. Nikdy, a nehovorím to preto, že sa chcem chrániť. Donútil ich napísať SMS, že nechcú byť v Poprade, že nemajú radi môjho priateľa. Báli sa, aby im nerobil výčitky. Majú aj pekný vzťah s mojím priateľom. V Poprade sa cítia ako doma. Neodišla som len kvôli sebe, ale hlavne kvôli deťom, lebo som im chcela ukázať, že sa dá žiť bez kriku a nadávok. A hlavne bez urážok.“