Mesto Trnava mu nedovolilo predávať na vianočných trhoch: Stánok si rozložil priamo na chodníku

Nedovolili mu predávať na vianočných trhoch a tak si rozložiť stánok na chodníku.

Podnikateľ Julián Blažek (58) trnavskej radnici oznámil, že chce predávať pečeného poltonového býka. Tí jeho požiadavku odmietli s tým, že nemajú pre neho miesto. Podnikateľ sa s tým ale neuspokojil.

"Minulý rok som na vianočných trhoch mohol predávať, tento rok nie.A to, čo povedali, že nemôžeme zamastiť dlažbu, je vrchol," hnevá sa Julián a jedným dychom dodá: "My chodíme na iné lukratívne akcie, po niekoľko hviezdičkových akciách a nikdy nám nikto nič nevytkol. Dávame si pozor, aby sme nič nezašpinili. Máme veľké vane, kde masť odteká.Tak nerozumiem, prečo Trnava má problém."

Mesto má na vec však jasný názor.Takisto by bol naozaj problém to, že kamenná dlažba, ktorá je na námestí, by zrejme zostala po takomto predaji mastná, čo by bol problém, pretože by to tam už zostalo. Preto sme sa rozhodli tento rok bez tohto stánku," informoval hovorca mesta Pavol Tomašovič.

Julián sa však nevzdal a dal si stánok asi kilometer od trhov. "Vybavil som si povolenie a predávam tu. Napriek tomu, že nie sme na námestí, ľudia sa sem hrnú. Pečený býk pred Vianocami každému chutí. Je to také iné ako všetky dobroty na trhoch," dodprezradil s tým, že v tomto prípade je aj hygiena zaručená."