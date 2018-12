Pár sa po zotretí žrebu tešil z výhry vyše 200-tisíc eur: Neskutočný zvrat! Toto ste ešte nepočuli

Muž bol obvinený z toho, že sfalšoval žreb, na ktorom mal vyhrať 200 000 libier (približne 222 600 eur).

Nezamestnaný vrátnik Eric Walker (56) tvrdí, že si pred niekoľkými týždňami kúpil žreb Pharoah's Fortune, ale spoločnosť mu odmieta peniaze vyplatiť. Podľa organizátorov je potvrdené, že bola povolaná polícia, aby celý incident vyriešili. Podľa Erica si však môžu policajti robiť, čo chcú, on si chce zohnať "odborníka na stieranie žrebov".

"Nemám čo skrývať, neurobil som nič zlé. Žreb porušený a ani sfalšovaný nebol," povedal Eric pre Sun Online a tvrdí, že je celou skutočnosťou traumatizovaný. Otec štyroch detí sa podľa Mirror tešil na úžasné Vianoce plné hojnosti, namiesto toho žije len v strachu. Tvrdí, že nemá žiadne znalosti o tom, ako by dokázal vyrobiť falošný žreb. Podľa neho by toho bol schopný iba odborník.

Spoločnosť Camelot však povedala, že jeden z obrázkov na stieracej lotérii bol zmenený, čo Eric jednoznačne popiera. Vysvetlil, že žreb stierala jeho partnerka Amanda Emmadi (36) a tešili sa, keď konečne odhalila posledný, víťazný symbol. Radosť však veľmi rýchlo vystriedal hnev.

"Môžem vás ubezpečiť, že nikto žreb nezmenil a ani neporušil." Na otázku, prečo sú fotografie žrebu od Erica a fotografa, ktorý lós tiež fotil, rozdielne, odpovedal: "Chápem, čo hovoríte, že to vyzerá inak. Ale naozaj je to tak." Spoločnosť Camelot však tvrdí, že to, čo na fotografii vyzerá ako E5, je v skutočnosti F5. Hovorca Camelotu potvrdil, že vyšetrovanie potvrdilo, že súradnice boli zmenené. "Cítim sa podvedený. Neurobil som to, nepodvádzal som, aj keď nie som žiadny anjel."