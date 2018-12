Bianka a Dominika stratili za dva roky celú rodinu: Siroty živoria, žijú z 3 eur na deň

Po strate milovaných rodičov prišla ďalšia rana. Bianke (21) a Dominike (14) smrť zobrala v krátkom čase celú rodinu.

Počas jedného roka prišli o mamičku a otecka, ktorých im vzala zákerná choroba, a krátko nato dostal ich dedko infarkt. Utrápených dievčat sa ujala babka Magdaléna († 65), ktorá sa s láskou o ne starala, ako vládala. Žiaľ, krutý osud udrel znova a pred týždňom starká nečakane zomrela. Pre dievčatá sa tak začal boj o prežitie.

Po tom, čo sestry Dominika (14) a Bianka (21) stratili celú rodinu, ostala im už len babka Magdaléna († 65), ktorá sa o dievčatá starala, ako len mohla. „Nám zomrela najskôr vo februári 2016 mamina Judita († 42), mala rakovinu. Po jej smrti ochorel aj tatino Vojtech († 45), tiež na rakovinu. Odišiel v júli 2017. Bolo to hrozné, ale boli tu ešte starí rodičia, babka sa veľmi opierala o dedka, a tak si hovorila, že nejako to len zvládneme,“ hovorí o osudných udalostiach Bianka.

Tým sa to však, žiaľ, neskočilo. „Minulý rok v októbri, len tri mesiace po tatinovi, náhle zomrel aj dedko Gejza († 67).dodáva Bianka. Bolo však treba konať. Úradné záležitosti sa ťahali mesiace a rodina nemala okrem babkinho dôchodku žiaden príjem. Bianka musela ísť robiť predavačku do potravín, hoci snívala o vysokej škole.

Babky už niet

Magdaléna sa o dievčatá starala príkladne. „Ona mala vždy všetko zadelené, bola úžasná v tomto, ako to zvládala. Ale hrozne sa trápila,“ tvrdí Dominika. Na začiatku decembra sa babka začala sťažovať na problémy s dýchaním a, bolesti nôh. Bola aj u lekárky, mysleli si, že dostala zápal priedušiek. „V utorok 3. decembra sme jej volali ráno sanitku, už ledva dýchala. V sanitke umrela. Oficiálna správa je, že mala trombózu v žilách a z toho dostala embóliu pľúc. My si však myslíme, že svoje zohralo aj to, ako sa veľmi trápila. Ona jednoducho umrela od žiaľu,“ tíško povie Bianka. Dievčatá teraz ostali samy, minulý piatok babku pochovali a začína sa boj o prežitie.

Bianka totiž zarobí 600 eur, z ktorých 500 ide preč. Na ťažký údel osudu však nenariekajú. „Nebudeme sa poddávať, jednoducho sme tu, máme jedna druhú a chceme žiť.Teraz musíme v prvom rade vybaviť zverenie Dominiky mne do opatrovníctva, bez toho nám neprídu ani nijaké peniaze. Babke sme urobili pohreb, je to síce náročné, ale žijeme. To je hlavné,“ zakončí odhodlane Bianka.

Rozpočet dievčat

Príjem:

Bianka plat: 600 eur

Výdavky:

Dom + náklady: 250 eur

Úver, ktorý musela Bianka zobrať: 250 eur

Ostáva:

100 eur/mesiac (3,3 eura na deň)