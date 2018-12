Markizáčka Šprochová zabojovala s ťažkým osudom: Návrat do práce

Televízia musela ísť bokom! Markizácka redaktorka Andrea Šprochová (38) utŕžila spolu s manželom Štefanom Šprochom (40) veľkú ranu od života, keď prišli o nenarodené dieťatko. Známa červenovláska si dopriala potrebný oddych a po mesačnej pauze bola pripravená znovu vhupnúť do pracovného víru.

Manželia Andrea a Štefan Šprochovci, ktorí sú rodičmi päťročnej Emmky, sa tešili na druhé bábätko. Andrea však, bohužiaľ, o dieťatko prišla začiatkom novembra vo štvrtom mesiaci tehotenstva. Po nešťastnej udalosti sa markizáčka na mesiac stiahla z obrazovky. „Andrea sa od decembra vrátila k svojej práci v Televíznych novinách a Teleráne. Štefan pracoval bez prestávky,“ povedal Novému Času hovorca Markízy Michal Borec.

To, že je Šprochová už z najhoršieho vonku, naznačila na instagrame už 23. novembra:už potrebovali pomoc,“ napísala optimistický komentár a spolu s novým účesom sa podelila aj o úsmev.

Pracovné príspevky na facebooku však začala publikovať až minulý týždeň. „Žena po strate bábätka možno nechce ísť do práce aj kvôli tomu, aby o tom nemusela hovoriť. Ak sa jej na to kolegovia nepýtajú a môže sa v práci sústrediť na niečo iné, v takom prípade je výhodné byť medzi ľuďmi. Na druhej strane je potrebné mať aj súkromie na smútenie, ktoré však nesmie trvať príliš dlho, aby neprerástlo do sebaľútosti,“ vysvetlila psychologička Zlatica Bartíková.