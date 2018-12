Manželka šéfkuchára Záhumenského terčom drsných útokov: Vojna exmanžela s manželom!

Ako vystrihnuté z hollywoodskeho filmu! Krach manželstva šéfkuchára Martina Záhumenského (37) a Zdenky Jakešovej (33) otriasol slovenským šoubiznisom, keďže sa tak stalo len pol roka po ich rozprávkovej svadbe plnej známych ľudí.

Zarážajúce je však to, že novopečená pani Záhumenská bola podľa úradných dokumentov stále manželkou Martina Szapua (39). Práve ten sa rozhodol prehovoriť o živote s brunetkou a detaily, ktoré poskytol exkluzívne Novému Času, doslova šokujú. Manželský zväzok si Záhumenský a Jakešová dlho neužili a čoskoro by mali skončiť na súde. Tajomstvo, ktoré však Zdenka ukrývala pred verejnosťou, nečakane prasklo. Podľa dostupných úradných papierov bola totiž terajšia pani „Záhumenská“, ktorá si ponechala svoje priezvisko, v deň veselice vydatá za iného muža. Brunetkin exmanžel Martin Szapu exkluzívne prehovoril pre Nový Čas.

„Celá svadba Záhumenského a Zdenky bol obrovský podvod, na ktorej pravdepodobne podostávali honosné dary od známych osobností a pritom som bol jej právoplatný manžel ja počas tej doby,“ prezradil exmanžel Zdenky, ktorý má na ňu veľmi ťažké srdce. Podľa jeho slov prišiel pred veselicou za ním Záhumenského a Jakešovej právnik, ktorý žiadal, aby sa na ich veľkom dni nezúčastnil. „Prosil ma, aby som neprišiel na ich svadbu so sobášnym listom a nech za žiadnych okolností neposkytnem rozhovor médiám,“ dodal Szapu.

Románik počas prvého manželstva

Exmanžel Záhumenskej však uvádza aj ďalšie šokujúce fakty, v ktorých mu Zdenka mala klamať. Podľa jeho slov mala mať jeho žena už v čase ich manželstva veľmi blízko k známemu porotcovi z markizáckej šou MasterChef. „Postupom času som sa dozvedel od jej najlepších kamarátok informáciu, že ešte počas nášho vzťahu bola Zdenka v Londýne za Martinom Záhumenským a mňa oklamala, že musí ísť na Slovensko na pár dní,“ prezradil Szapu, ktorý jej nedokáže prísť na meno. „V mojich očiach je jedna z najúspešnejších zlatokopiek na Slovensku,“ dodal. Ako uviedol, v zuboch ju má aj pre ich niekdajší výnosný spoločný biznis, ktorý, ako sa zdá, v blízkej dobe skončí na súde.

Kuchár útočí späť

Znalec dobrého jedla sa doposiaľ k téme pre nás vyjadriť nechcel, ale na sociálnej sieti sa mu predsa len rozviazal jazyk. „Riešime, ako spoločne ďalej. Sú to veľmi bolestivé veci a obaja sme do sveta ventilovali pod ich ťarchou v týchto dňoch viac emócií, ako je vhodné. Obaja však chceme byť zodpovední a uvedomujeme si, že veci treba riešiť s chladnou hlavou, preto sa v týchto dňoch budeme sústreďovať na ich vyriešenie medzi nami dvomi,“ napísal Záhumenský.

Ten vo svojom príspevku nevynechal ani exmanžela svojej ženy Martina Szapua. „Jeden z dôvodov našej partnerskej krízy bolo aj moje podozrenie, že doteraz vydiera Zdenku a psychicky ňou manipuluje, čo vyústilo do takého stavu, že sme sa dostali až sem,“ priznal kuchár, ktorý nenechal na exmanželovi ani nitku suchú. „Tento niktoš nás dlhodobo atakuje, vypisuje a vyhráža sa,“ dodal. Nový Čas oslovil aj Jakešovú, no tá sa do uzávierky nevyjadrila.