Ceny od budúceho roka porastú: Ako ušetriť na energiách?

Ceny elektrickej energie, plynu, ale aj vody od začiatku roka stúpnu. Negatívne to ovplyvní takmer každú slovenskú domácnosť. Keď však začne šetriť, môže aj nejaké euro ušetriť. Ako neplatiť viac za energie? Nový Čas zisťoval u odborníkov.

Domácnosti by sa mali pripraviť na zdražovanie. „Ceny elektriny pre naše domácnosti sa od 1. januára 2019 zvýšia v priemere o 5,66 %. Plyn zdražie v podstate rovnako, v priemere o 5,67 %, a cena za dodávky tepla pre domácnosti sa zvýši priemerne o 4,70 %. Vodné a stočné zdražie priemerne o 1,70 %,“ zhodnotila zvyšovanie cien analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Domácnosti si tak pri platbách budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. „Úpravou spotrebiteľských návykov je možné ročne ušetriť stovky eur bez finančne náročných investícií,“ vysvetlil odborník na energie z FiiFree Marian Dlugoš.

Tepelné potrubia - ušetríte 100 €/rok

Ak zaizolujete teplovodné potrubia v nevykúrených miestnostiach ako pivnica , vráti sa vám do vykurovanej miestnosti až 90 % tepla.

Osvetlenie - ušetríte 24 €/rok

Ak svietite denne od 18.00 do 23.00 a namiesto obyčajnej 100 W žiarovky používate úspornú LED žiarovku.

Kúrenie - ušetríte 45 €/rok

Riadenie teploty pomocou termostatických hlavíc vie ušetriť štvrtinu nákladov. Počas noci stiahnite teplotu na nižší stupeň. Zníženie teploty o jeden stupeň ušetrí až 6 % energie.

Žehlenie - ušetríte 30 €/rok

Neodporúčame žehliť veľmi vlhkú alebo presušenú bielizeň. Ušetríte tak až 40 % energie. Ak žehlíte 3 hodiny týždenne, spotreba je 72 €/rok.

Rýchlovarná kanvica - ušetríte 6 €/rok

Treba pravidelne odstraňovať vodný kameň v kanvici. Nevyčistenie má za následok zvýšenú spotrebu a dlhší čas varenia. Priemerná spotreba je 12 eur/rok (pri pustení 2x za deň), pri nečistení až o polovicu viac.

Chladnička s mrazničkou - ušetríte 40 €/rok

Podiel chladničky a mrazničky na celkovej spotrebe domácnosti predstavuje až 26 %. Potraviny, ktoré sa vkladajú do chladničky a mrazničky, by mali byť vychladené; neodporúča sa časté otváranie dverí. Pozor na to, aby chladnička nestála blízko tepelného zdroja, ak je to tak, oddeľte ich aspoň izoláciou. Väčšia chladnička s mrazničkou v energetickej triede A+ má ročnú spotrebu do 40 eur. Opatrne aj s námrazou, tá môže zvýšiť spotrebu až o 100 %.

Elektrická rúra - ušetríte 3 €/rok

Otváraním dvierok počas pečenia sa stráca 20 % tepla, predhrievanie pred pečením spotrebuje až 17 % energie. Rúru vypnite vždy 10 minút pred ukončením pečenia.

Vetranie - ušetríte 300 €/rok

Otvorené okná zvyšujú spotrebu na vykurovanie. Najefektívnejšie je vetrať nárazovo, intenzívne počas krátkeho času, aby sa nestihli ochladiť steny, ale aby sa zároveň stihol vymeniť vzduch v miestnosti. radí Michaela Dobošová zo Západoslovenskej energetiky.

Televízor - ušetríte 0,60 €/rok

Ak denne pozeráme TV 3 hodiny (40-palcový prijímač), celková ročná spotreba je 10 eur. Pri úplnom vypínaní TV (nie stand-by režim)ušetríte viac.

Za energie dáme 15 % príjmu

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

- Plyn, elektrická energia, vodné a stočné predstavujú v rámci spotrebného koša slovenskej domácnosti významnú položku. Podľa spotrebného koša Štatistického úradu je to za plyn a elektrickú energiu 12,3 % a za ostatné služby vzťahujúce sa na byty, kde patrí aj voda, stočné a odvoz odpadu, ďalšie 3 % z disponibilného príjmu domácností.

Šetrite pri sprchovaní

Marian Dlugoš, FiiFree, Krotitelia energií

- Sprchovanie je lacnejšie ako kúpanie vo vani. Pri sprchovaní sa spotrebuje len tretina teplej vody. Dobrým pomocníkom za pár drobných je tesniaci O-krúžok, ktorý v sprchovacej hlavici zmenou svojho tvaru reaguje na tlak vody. Jeho použitím znížite spotrebu na 6 až 9 l za minútu bez straty zvyčajného komfortu a pohodlia.