Hokejový Slovan sa potápa: Belasí už siahajú po zúfalých možnostiach

Prehrávajú jeden zápas za druhým, strácajú fanúšikov v hľadisku a nemôžu pre finančné dlhy ani posilňovať hráčsky káder!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Reč je o hokejovom Slovane, ktorého stredajšia prehra s lotyšskou Rigou (3:4) bola už desiata za sebou, čo je najhoršia negatívna séria počas 7-ročného pôsobenia slovenského zástupcu v KHL.

Vedenie Slovana reaguje na špekulácie o konci v KHL: Návrat do našej ligy?

Hoci prišlo do hľadiska proti lotyšskej Rige takmer 6-tisíc fanúšikov, v bratislavskej aréne to miestami vyzeralo ako v kostole. Fanklub belasých Verní Slovanu už tretí zápas za sebou nezaujal miesta vo svojom sektore a symbolicky vyvesil nad svoj prázdny „kotol“ čiernu zástavu. „Bojkot nesmeruje proti hráčom, to sme už povedali. Tento stav netrvá len pár mesiacov, bublalo to, bublalo, až to túto sezónu prasklo. Situácia je už nejaký čas neúnosná, dlho sme boli ku klubu féroví, náš pohár už pretiekol,“ píše sa v stanovisku Verní Slovanu. Požadujú odchod športového riaditeľa klubu Oldřicha Štefla, a preto už pred sezónou vyhlásili bojkot.

Hráme o budúcnosť

Ideálna atmosféra nie je ani v kabíne, veď prehrať desaťkrát po sebe je už doslova na prášky. Navyše kouč Vladimír Országh nemôže nikoho angažovať do kádra, keďže klub má pre podlžnosti z minulosti zastavené nákupy. „Hráme o budúcnosť Slovana, musíme sa zmobilizovať a začať vyhrávať. Verím, že reprezentačná prestávka nám teraz pomôže,“ vyhlásil Országh.

Angažovali psychológa

Kouč belasých sa v tejto ťažkej situácii snaží rôznymi spôsobmi nakopnúť mužstvo. Pred duelom s Rigou požiadal o pomoc mentálneho kouča Petra Bielika, ktorý v minulosti spolupracoval aj s národným tímom. Podľa našich informácií mal zatiaľ jedno sedenie s tímom a nie je vylúčené, že ich bude aj viac. Otázne je, či táto sezóna nebude posledná pre slovenského zástupcu v KHL, keďže klub sa dlhodobo trápi najmä finančne, a preto sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, aby sa vrátil do slovenskej ligy...

Klub reaguje

„Akékoľvek špekulácie týkajúce sa možného návratu HC SLOVAN Bratislava do Tipsport Ligy sú v tejto chvíli absolútne predčasné. Slovan je nateraz pevnou súčasťou KHL, je našou povinnosťou voči fanúšikom i nášmu mestu dohrať túto sezónu so cťou.“ píše sa v stanovisku hokejového Slovana.