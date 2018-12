Rýchlostné preteky v Hochfilzene pre Wiererovú: V TOP desiatke dve Slovenky

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková (26) skončila v šprinte 2. kola Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene na 7. mieste, keď na víťaznú Talianku Dorotheu Wiererovú stratila 43,8 sekundy.

Druhú priečku na 7,5 km trati obsadila Fínka Kaisa Mäkäräinenová (+0,6), tretiu Ruska Jekaterina Jurlovová-Perchtová (+24,4). Do top desiatky sa zaradila aj desiata Anastasia Kuzminová (+49,6). V priebežnom hodnotení SP si po štyroch pretekoch upevnila vedenie Wiererová.

Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková obsadila 7. miesto. Na strelnici minula iba jeden terč a za víťazkou zaostala o 43,8 sekundy. Zverenka Anny Murínovej a Martina Bajčičáka nadviazala na skvelé výsledky z úvodného kola SP v slovinskej Pokljuke, kde skončila v individuálnych pretekoch postupne na 4., 6. a 3. mieste. Pred sobotňajšími stíhacími pretekmi má dobrú šancu na ďalší úspech.

"Dneska to nešlo samo, bolelo to na trati. V Pokljuke sa mi išlo lepšie, únava sa bude pretekmi stupňovať. Myslím si, že som podala slušný výkon. Posledná rana na ležke na mrzí, bola to moja chyba. Snažila som sa to napraviť na stojke, relatívne rýchlo a bezchybne, čo sa mi aj podarilo. Trať je ťažká s náročnými kopcami. Na strelnici sa vietor točil, no tá chyba bola moja," uviedla Paulína Fialková v prvom rozhovore v cieli pre RTVS.

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová obsadila 10. miesto, čo je najlepší výsledok v sezóne. V Pokljuke bolo jej maximom 18. miesto v šprinte. Na strelnici urobila 2 chyby, obe na 'ležke'.

"Zase tá ležka, na ktorú som sa pripravovala. Možno som bola príliš opatrná a chcela som pri streľbe rozvážne pracovať. Trocha som nezvládla dýchanie, tam bol problém. Ležka je taká zradná pre mňa , potešila ma čista stojka. Dnes sa mi aj lepšie bežalo. Verím, že to pôjde to smerom nahor a ďalej budem pracovať na ležke. Trať v Hochfilzene poznám dokonale a páči sa mi," povedala Anastasia Kuzminová pre RTVS.

V 98-člennom štartovom poli boli aj ďalšie dve Slovenky Ivona Fialková a Terézia Poliaková. Dvadsaťdeväťročnej Poliakovej patrila v cieli 68. priečka. Mladšia zo sestier Fialkových Ivona skončila s 3 chybami na 'stojke' na 58. mieste a predstaví sa v sobotňajšej stíhačke.

V piatok pokračuje druhé kolo nového ročníka SP 2018/2019 v biatlone o 14.15 h SEČ šprintom mužov na 10 km. V sobotu sú na programe stíhacie preteky a program zavŕšia v nedeľu štafety mužov a žien.

Výsledky - SP 2018/2019 v biatlone - Hochfilzen (Rak.):

Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Dorothea Wiererová (Tal.) 21:04,9 min (1), 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +0,6 s (1), 3. Jekaterina Jurlovová-Perchtová (Rus.) +24,4 (0), 4. Lisa Vittozziová (Tal.) +25,3 (1), 5. Monika Hojniszová (Poľ.) +28,2 (0), 6. Irina Krivková (Biel.) +38,5 (0), 7. Paulína Fialková +43,8 (1), ... 10. Anastasia Kuzminová +49,6 (2), ... 58. Ivona FIalková +2:11,5 (3), ... 68. Terézia Poliaková (všetky SR) +2:34,5 (1).