Opozícia striktne odmieta osobitný odvod pre reťazce: Prinesie zvýšenie cien potravín?

Zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce bude mať podľa opozičnej poslankyne hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej dva efekty.

V prvom rade sa podľa jej slov zvýšia ceny potravín pre ľudí. A zároveň budú podľa nej obchodné reťazce, ktorých sa odvod dotkne, ešte viac tlačiť na slovenských poľnohospodárov, aby znížili výkupné ceny.

"Toto je reálny účinok zákona, ktorý SNS predkladá do parlamentu," zdôraznila Remišová. Plénum vo štvrtok rokuje o návrhu zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce, ktorý pripravili poslanci SNS. Na základe neho by mali od januára budúceho roka platiť reťazce osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) predpokladá, že vládna koalícia bude mať dostatok hlasov, aby prelomila veto prezidenta Andreja Kisku a znovu schválila osobitný odvod pre obchodné reťazce. "Potom už, ak sú výhrady, to musíme ponechať na konanie buď Európskej únie, prípadne ak dá niekto podanie na Ústavný súd, tak sa s tým budeme musieť vysporiadať," zhodnotil Pellegrini. Výhrady prezidenta voči osobitnému odvodu a jeho diskriminačnému charakteru označil za jeho názor.

"Ale už mnohokrát sa prijímali zákony, ktoré mali smerovať voči konkrétnej skupine firiem alebo odvetviu, kde sme videli určité deformácie na trhu a Slovenská republika bola zatiaľ vždy úspešná. Takže pevne verím, že to legislatívne riešenie, ktoré pozmenilo pôvodný návrh je správne a vstúpi do platnosti od 1. januára 2019," dodal Pellegrini.

Suma, ktorá sa vyberie na osobitnom odvode pre obchodné reťazce, konečne podľa predsedu SNS a Národnej rady (NR) SR Andreja Danka nepôjde do západných štátov, ale pôjde slovenským výrobcom. Danko to zdôraznil v závere rozpravy k vetovanému zákonu o osobitnom odvode z dielne národniarov.

"Naozaj, nie je to žiadna fráza, zisk z obchodných reťazcov odchádza do zahraničia," uviedol Danko. Kritizoval obchodné reťazce, že sú podľa neho arogantné a diktujú slovenským výrobcom. "Myslím si, že je to jediný nástroj, ako im dať po ušoch, ako dostať peniaze k potravinárom, k slovenským výrobcom," dodal šéf národniarov.

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov prešiel parlamentom 6. decembra 74 hlasmi. Kiska namieta, že nový osobitný odvod je nesystémový nástroj, ktorý diskriminuje niektoré obchodné reťazce voči iným ustanovením početných a navzájom sa prekrývajúcich podmienok vzniku povinnosti platiť odvod. Právnu normu vrátil prezident ako celok, nie je teda možné v nej robiť nejaké zmeny. Buď ju poslanci schvália v pôvodnom znení, alebo neprejde.znamenať zatváranie prevádzok.