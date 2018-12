LG OLED TV: Najlepší televízor všetkých čias

LG OLED je najmladšia komerčne využitá technológia, ktorá si už za krátky čas vydobyla všeobecné uznanie ako doteraz najvyššia dosiahnutá kvalita televízneho obrazu.

Hlavnou prednosťou LG OLED TV je vynikajúci kontrast, dokonalé farebné podanie obrazu vďaka dokonalej čiernej a veľmi tenké prevedenie obrazovky, ktoré umožňuje skonštruovať televízor, ktorý si zavesíme na stenu skôr ako plagát, alebo zarámovaný obraz - napríklad LG OLED W8 po inštalácii na stenu má hrúbku iba 4 mm.

Otvoriť galériu Zdroj: PR článok

Úspech televízorov LG OLED nedáva spať konkurencii vyrábajúcej stále LCD obrazovky. Samozrejme, že aj oni vylepšujú svoje produkty, v poslednej dobe napríklad použitím nanočastíc (tzv. Kvantových bodov) v zložení farebných filtrov. Základný princíp LCD zobrazovanie ale zostáva rovnaký a s ním aj známe nedostatky.

Otvoriť galériu Zdroj: PR článok

Otvoriť galériu Zdroj: PR článok

Máme sa báť?

Neprehliadnuteľná je však aj snaha týchto firiem technológiu OLED "ohovoriť" zdôrazňovaním jej údajných slabých miest. Predovšetkým ide o nebezpečenstvo tzv. zvyškového obrazu, označovaného aj ako "vypálenie". K tomuto javu môže dôjsť pri akejkoľvek obrazovke, teda aj LCD. Vec má ale háčik: aby k "vypáleniu" došlo, museli by sme televízor užívať neštandardným spôsobom. Tak však bežný užívateľ nepostupuje; pri normálnom používaní televízora nič podobné nehrozí. Bolo by veľkou škodou nechať sa zveličením údajných slabín pripraviť o to najdôležitejšie: najvyššiu kvalitu, ku ktorej sa televízna technika zatiaľ dopracovala. A tou je práve technológia LG OLED, čo dokazujú nielen recenzie a hodnotenia odbornej tlače, ale aj skúsenosti užívateľov. Len vlani sa celosvetovo predalo okolo 2 miliónov OLED televízorov (čo vzhľadom na vyššie ceny nie je zanedbateľné). Aj to iste stojí za zamyslenie: ak by OLED naozaj bol tak problematický, ako sa nám výrobcovia LCD snažia vsugerovať, malo by o neho záujem stále viac ľudí na celom svete?

Otvoriť galériu Zdroj: PR článok

Pozor na písmenká

A skôr úsmevná poznámka na záver: výrobcovia LCD televízorov síce na technológii OLED nenechávajú "niť suchú", napriek tomu svoje novinky pomenúvajú tak, aby názov u nepoučeného zákazníka vyvolával dojem príbuznosti práve s obrazovkami OLED. Či už ide o QLED (Samsung, TCL) alebo ULED (Hisense), stávka na "prehliadnutie" sa viac ako ponúka. Ale nenechajte sa mýliť. Aj v novom kabáte s mimikry ide stále o staré známe LCD so všetkými systémovými chorobami.Skutočný technologický pokrok predstavuje technológia LG OLED so samosvietiacimi bodmi a tým dokonalou čiernou, ktorá vyzdvihuje ohromujúci kontrast. Ten dodáva všetkým farbám hĺbku a odhaľuje detaily a textúry v obraze pre dokonalý filmový zážitok a rozdiel v kvalite, ktorý dokáže zabezpečiť len technológia OLED so samostatne sa rozsvecujúcimi pixelmi.