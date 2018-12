Meteorológovia opäť nešetria výstrahami: Varovanie pred poľadovicou a hmlou

Výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre celé územie Slovenska.

Varovanie platí do 9. hodiny. Tvorba poľadovice podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

V súvislosti s hmlou očakáva ústav ojedinele jej výskyt s dohľadnosťou 50 až 200 metrov, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov na poľadovicu na ceste I/16 na úseku od križovatky s cestou III/3365. Dohľadnosť do 50 m je na cestách v okresoch Komárno, Nové Zámky, Levice, do 100 m v okolí Veľkého Medera a Rimavskej Soboty, do 200 m v okolí Bratislavy.

V hornatejších oblastiach sa na cestách nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm. Na cestách III. triedy v okrese Žarnovica a Bardejov sa nachádza na vozovke zľadovatený sneh hrúbky 1-2 cm.

Zjazdné sú aj všetky horské priechody (HP), povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na HP Podspády, Vrchslatina, Huty, Fačkov, Súľová a Grajnár je miestami kašovitý až utlačený sneh 1-2 cm.

Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t.