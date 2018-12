Ťažké bombardéry na výlete v Karibiku: Predvádzanie svalov ruskej armády ?

Ruské strategické bombardéry, ktoré v minulých dňoch prileteli do Venezuely, vykonali desaťhodinový let nad Karibským morom.

V Moskve to dnes oznámilo ruské ministerstvo obrany. Dva bombardéry Tu-160, schopné niesť jadrové zbrane, obrie transportné lietadlo An-124 Ruslan a sprievodné lietadlo Il-62 dorazili do Caracasu v pondelok. Podľa venezuelského ministerstva obrany sa skupina ruských lietadiel vo Venezuele zúčastňuje spoločných manévrov. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že pri lete nad Karibským morom ruské bombardéry sprevádzali venezuelské stroje Su-30 a F-16 a spoločne "plnili letové úlohy".

"Let prebehol prísne v súlade s medzinárodnými pravidlami využívanie vzdušného priestoru," citovala agentúra TASS z informácie ruského ministerstva. Hovorca amerického ministerstva zahraničia dnes s odvolaním sa na informácie z Moskvy oznámil, že skupina ruských lietadiel bude vo Venezuele do piatku. Ruské ministerstvo obrany túto informáciu nepotvrdilo. Podľa TASS ruské strategické bombardéry prileteli do Venezuely už po tretí krát, predchádzajúce návštevy sa uskutočnili v rokoch 2008 a 2013.