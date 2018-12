O osude Theresy Mayovej je rozhodnuté: Ustála hlasovanie o nedôvere?

Britská premiérka Theresa Mayová v stredu ustála hlasovanie poslancov svojej vlastnej strany o nedôvere, v ktorom sa rozhodovalo, či bude ďalej líderkou Konzervatívnej strany a aj predsedníčkou vlády.

Informoval o tom poslanec Graham Brady, predseda výboru, ktorý mal sčítanie na starosti. Poslanci vládnej Konzervatívnej strany odpovedali v tajnom hlasovaní na otázku, či majú dôveru v Theresa Mayovú ako svoju líderku. Dvesto zákonodarcov uviedlo, že dôveru má, 117, že ju nemá. Aby svoju funkciu uhájila, potrebovala Mayová získať jednoduchú väčšinu 159 z celkových 317 zákonodarcov Konzervatívnej strany.

Kritici premiérky Mayovej vyvolali hlasovanie v súvislosti s búrlivými spormi okolo príprav na ochod krajiny z Európskej únie. Skutočnosť, že teraz zvíťazila, znamená, že

Predseda Európskej rady Donald Tusk: EÚ nebude s Britániou znova prerokúvať dohodu o brexite

Podľa informácií niektorých konzervatívnych poslancov Mayová v príhovore pred hlasovaním naznačila, že neplánuje stranu viesť do riadnych volieb v roku 2022. Podľa britských médií je tak možné, že ako líderka strany skôr či neskôr sama odstúpi. Podľa niektorých zdrojov, ktoré citovala napríklad televízna stanica Sky News, ale Mayová poslancom svojej strany priamo neodpovedala na otázku, či by viedla stranu do prípadných predčasných volieb.

Vlastní poslanci lídrovi Konzervatívnej strany nedôveru vyjadrili naposledy v roku 2003, kedy formácia bola v opozícii. Vtedy bol na základe hlasovania funkcie zbavený Iain Duncan Smith, ktorý teraz patrí ku kritikom premiérky Mayovej.