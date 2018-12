Unikli informácie, ktoré mali zostať za zatvorenými dverami: Koniec Theresy Mayovej?!

Premiérka Theresa Mayová už britských konzervatívcov do riadnych volieb v roku 2022 nepovedie.

Povedala to podľa vyjadrenia poslancov pred takzvaným Výborom 1922 združujúcim vplyvných konzervatívnych zákonodarcov krátko pred hlasovaním konzervatívcov o nedôvere, v ktorom sa rozhodne, či zostane v čele strany.

Britská premiérka svoj odchod z čela konzervatívcov podľa zdrojov z rokovania nijako časovo neurčila. Zopakovala, že ak by sa vymenil líder teraz, bolo by to s ohľadom na brexit veľmi zle načasované. Podľa jedného zo zúčastnených bolo celé stretnutie za zatvorenými dverami emočne vyhrotené a niektorí z prítomných mali slzy v očiach.

Mayová ďalej spomenula, že do 21. januára budúceho roka chce s Bruselom vyrokovať variantu írskej poistky, ktorú by zdieľali aj severoírski unionisti (DUP), ktorí menšinovú britskú vládu podporujú. EÚ pritom jednoznačne odmieta zmeny dohodnutého textu zmluvy, ktorého súčasťou je aj pre časť britskej politickej scény neprijateľná poistka pre režim na hranici medzi Írskom a britským Severným Írskom. Výsledok tajného hlasovania konzervatívcov, ktoré bude zhruba trvať do 21:00 SEČ, by potom mal byť známy do jednej hodiny.

Mayová potrebuje získať jednoduchú väčšinu 159 z 317 zákonodarcov Konzervatívnej strany, aby hlasovanie ustála. Kým agentúra Reuters uviedla, že v médiách a na sociálnych sieťach svoju podporu premiérke vyjadrilo 198 poslancov Konzervatívnej strany, reportérovi denníka The Guardian to isté na záznam potvrdilo 160 konzervatívcov z radov zákonodarcov. Podľa televízie SkyNews Mayovú podporí 172 poslancov Konzervatívnej strany. "Niektorí poslanci, ktorí Mayovú verejne podporili, ale v súkromí podľa britských politických komentátorov uviedli, že budú hlasovať proti nej," upozorňuje Reuters.

Ak by Mayová hlasovanie neustála, musela by rezignovať na funkciu šéfky strany a očakávalo by sa od nej, že odstúpi aj z úradu premiérky. Strana by si potom volila nového lídra. Tento proces by podľa BBC zabral zrejme niekoľko týždňov.