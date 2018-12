Kaliňákove vs. Pellegriniho helikoptéry: Sakovej voľba visí v oblakoch

Denisu Sakovú (42) čaká ťažké rozhodnutie! Záchranári a policajti potrebujú nové helikoptéry. Rezort vnútra počíta s nákupom už dlhšie, no stále nie je jasné, kto stroje dodá. Kým premiérovi Petrovi Pellegrinimu sa pozdáva taliansky výrobca, exminister Robert Kaliňák už dávnejšie blahorečil Američanom.

Aký je medzi značkami rozdiel? Saková po svojom vymenovaní zdedila tender na osem vrtuľníkov v predpokladanej hodnote 80 miliónov eur. Aj vďaka Kaliňákovi bol dlhodobo favoritom americký výrobca Bell, všetko sa však zmenilo po premiérovom výlete do Ríma, kde sa za talianske stroje prihovoril samotný predseda tamojšej vlády Giuseppe Conte.

„Črtá sa, že popri americkej ponuke by práve talianska mohla byť výhodnejšia,“ vyhlásil po stretnutí Pellegrini. Conte dokonca svoj slovenský náprotivok pozval na let nadzvukovou stíhačkou. Za Kaliňákovej éry Slovensku už do letky ministerstva pribudli dva stroje značky Bell, ktoré sme bez súťaže vymenili za zastarané ruské stroje. Čudné na tom bolo to, že obchod neprebehol priamo cez výrobcu, ale cez schránkovú firmu z Britských Panenských ostrovov.

Pri obstáravaní ďalších strojov došlo k viacerým pochybeniam, ktoré znevýhodnili talianskeho výrobcu Leonardo, čo skonštatoval aj Úrad pre verejné obstarávanie. „Ten tender bol už jasne nastavený a dokončený, podľa mňa nebyť toho pádu, tak už Bell dávno máme,“ myslí si bezpečnostný analytik Juraj Krúpa, ktorý pôsobil aj na ministerstve obrany. Naráža na minuloročnú nehodu, kde pri páde slovenského vrtuľníka značky Bell zahynuli dvaja hasiči.

Aký je medzi nimi rozdiel?

Krúpa hovorí, že stroje sa od seba príliš nelíšia. „Typovo aj technicky sú to veľmi podobné vrtuľníky, oba relatívne mladé, tam zásadný rozdiel nie je,“ vysvetľuje. „Nedovolím si tvrdiť, ktorý je lepší. Každý má niečo, čím predstihne ten druhý,“ uvádza Krúpa a dodáva, že by to malo byť o cene a osobných preferenciách.

„Mala by byť vzatá do úvahy aj predstava policajtov, s čím by chceli lietať, čo im viac vyhovuje.“ Analytik si nedovolí hádať, čo stojí za Pellegriniho postojom, ale priznáva, že v takýchto nákupoch zohráva veľkú úlohu lobing. „Taliansky premiér mu mohol prisľúbiť lepšiu cenu, alebo že dostane nejaký ďalší offsetový program, zaškolenie pilotov, údržbu atď.,“ uzavrel analytik.