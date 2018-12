Ženu v lietadle chytili ťažké záchvaty: Uvidíte, čo s ňou začal robiť tento muž, nebudete schopní slov

Lietanie je pre mnoho ľudí veľmi stresujúci zážitok. Príbeh, ktorý sa odohral v USA, sa však vymyká všetkému, čo ste doteraz počuli.

Let spoločnosti United Airlines medzi mestami Houston a Cincinnati mal poriadne dramatický priebeh. Jedna z pasažierok Amy Hammond, ktorá sa nachádzala na jeho palube, zverejnila na Facebooku video, pri ktorom sa zdesenie strieda s uznaním. Jednej pasažierke prišlo pri vzlietaní nevoľno, odpadla a začala sa mykať. "HRDINA, ktorý sedel pred ňou, neváhal, priskočil k nej a začal v lietadle hľadať doktora," cituje príspevok Amy portál Foxnews. Keď sa nikto neozýval, muž nepoľavil a snažil sa neznámej žene pomôcť. Tá sa prebrala, no po chvíli upadla do ďalšieho šoku. Muž pri nej zotrval až do momentu, keď sa lietadlo pripravovalo na zosadnutie na zem.

"Celé dve hodiny odpadávala, prichádzala k vedomiu a stále jej bolo zle. Nevedela, aký je deň, mesiac ani rok. Lietadlo sa však neotočilo, nikto z personálu jej neprišiel na pomoc," hromžila cestujúca. Podľa jej slov jej musel neznámy záchranca dokonca nosiť vodu sám. Po pristátí išla okamžite nahnevaná zákazníčka konfrontovať pilota. "Povedal mi, že musel urobiť rozhodnutie, a tak ho spravil. Na to som mu povedala, že sme sa všetci museli pozerať dve hodiny na kolabujúcu mladú mamičku!"

Spoločnosť vo vyjadrení hovorcu uviedla, že považuje rozhodnutie nepristáť predčasne za správne. Odvoláva sa na rady odborníkov, s ktorými mala posádka počas letu komunikovať. "Oceňujeme všetkých zákazníkov, ktorí sa ocitli počas našich letov v podobnej situácii a nespanikárili. Veľmi si vážime, keď niekto pomáha v prípade zhoršenia zdravotného stavu ich spolucestujúcich."