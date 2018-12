Revolučná novinka v Lige majstrov? Fanúšikovia by si prišli na svoje

Zápasy futbalovej Ligy majstrov by sa v budúcnosti mohli z utorkového a stredajšieho večera presunúť na víkend.

Uviedol to magazín Sport Bild, podľa ktorého sa v UEFA o tejto možnosti diskutuje. Samotná asociácia to však poprela. Podľa Bildu sľubujú televízne prenosy z víkendových zápasov výrazne vyššie príjmy. Na reformách, ktoré by mali nastať po roku 2024 pracujú dve expertné skupiny. Zmeny by mohli byť ohlásené v budúcom roku.

Pre ligové súťaže v jednotlivých krajinách by to znamenalo buď hrať zápasy cez týždeň, alebo znížiť počet účastníkov. Takéto hlasy sa už ozvali v Taliansku, kde uvažujú o znížení počtu tímov v Serie A z dvadsiatich na osemnásť. Dvadsať tímov hrá najvyššiu súťaž tiež v Anglicku, Španielsku a Francúzsku.