Košice chystajú veľké zmeny: Chcú obnoviť trolejbusy, funguje jediný

Chystajú veľké zmeny. Novozvolený primátor Košíc Jaroslav Polaček sa od momentu nástupu pevne ujal kormidla. Prvé zmeny sa dotkli aj Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), v ktorom vymenoval nového generálneho riaditeľa i členov predstavenstva.

Súčasťou zmien v dlhodobo kritizovanom podniku má byť aj znovuzavedenie a modernizácia ekologickej trolejbusovej dopravy. Košickú trolejbusovú flotilu kedysi tvorilo 27 vozidiel. Veľkú časť vyradili pre ich žalostný technický stav ešte pred odstavením trolejbusovej premávky v meste koncom roka 2015. Miestom posledného odpočinku pre zvyšných 11 kusov je areál vozovne električiek DPMK.

Mesto má v súčasnosti už len posledný pojazdný trolejbus značky Škoda 14 TrM. Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka je však návrat týchto strojov do mestských ulíc reálny. „Ich opätovné zavedenie do ulíc mesta je mojím cieľom. Zaoberal som sa aj tým, či a kde je možné trolejbusovú sieť rozšíriť, tieto informácie však najprv potrebujem overiť v rámci odborných tímov.

„Mojou víziou je pustiť sa do parciálnych trolejbusov, ktoré dokážu jazdiť aj mimo vedenia,“ uviedol Polaček. Takéto trolejbusy vníma ako súčasť zdravej a ekologickej mestskej dopravy. „Majú dobré trakčné vlastnosti, správajú sa oveľa lepšie v kopcovitom teréne než bežné autobusy. Práve preto boli v minulosti nasadené na Furču, kde dokážu naplno využiť svoj potenciál,“ uviedol.

Na otázku, kedy by mohli Košičania opätovne nasadnúť do plne elektrických autobusov, Polaček nevedel odpovedať. Dodal, že bude potrebné riešiť aj otázku financovania nových vozidiel i vytvoriť plán postupného omladzovania celého vozového parku. „Ešte je priskoro zadávať si termín. Nepreberáme podnik v takom stave, aby sme naň mohli byť hrdí. Urobím všetko pre to, aby sa trolejbusy znovu vrátili do ulíc,“ zakončil.

Posledný funkčný kus Škoda 14 TrM