Krásnu študentku († 16) usmrtilo auto na priechode pre chodcov: Kristínka umierala pár metrov od domu

Obrovský náraz preťal život krásnej Kristínke († 16). K nešťastiu došlo na priechode pre chodcov, len pár metrov od ich domu v Rajčanoch (okr. Topoľčany). Výborná študentka, ktorá išla v utorok ráno do školy, sa na autobusovú zastávku už nedostala.

Na poslednom bielom pruhu do nej vo veľkej rýchlosti narazil šofér Škody Octavia Tomáš (34). Kristínku zdravotníci oživovali 40 minút, žiaľ, bezvýsledne. Už nikdy neobjíme svoju maminu, nevráti sa do školy medzi spolužiakov, nerozdá svojim milovaným darčeky pod stromčekom. Kristínka išla v stredu o siedmej ráno na autobus, ktorý ju mal odviezť do školy, na Obchodnú akadémiu v Topoľčanoch.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na zastávku jej stačilo prejsť už len pár metrov... „Vodič Škody Octavia obiehal traktor. Keď sa zaradil do svojho pruhu, narazil do Kristínky. Išiel veľmi rýchlo. Hneď pribehla nejaká zdravotníčka, začala jej dávať prvú pomoc, potom hasiči a záchranári. Oživovali ju 40 minút, ale bezvýsledne,“ opísala tragédiu svedkyňa nehody.

Podľa nej bolo len otázkou času, kedy sa tam niečo stane. „Je to začiatok obce, autá tu jazdia veľmi rýchlo. Toho vodiča všetci poznajú, je zo Žabokriek, jazdí rýchlo,“ dodala šokovaná svedkyňa.

Polícia skúma usmrtenie

Na miesto okamžite prišli záchranári. „Do príchodu posádky bola pacientke poskytnutá laická resuscitácia, ktorú prevzali záchranári. Žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ informovala Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárov. Prípadom sa zaoberá aj polícia.

„K tragickej dopravnej nehode došlo okolo siedmej hodiny v obci Rajčany. 34-ročný vodič auta Škoda Octavia z doposiaľ nezistených príčin zrazil na priechode pre chodcov 16-ročnú dievčinu. Chodkyňa utrpela dôsledkom zrážky ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahla. Dychová skúška na alkohol bola u vodiča negatívna. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. K vyšetrovaniu dopravnej nehody bol pribraný aj znalec z odboru cestnej dopravy,“ informovala Božena Bruchterová, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Na škole visí čierna zástava

Kristínka bola medzi spolužiakmi veľmi obľúbená. Študentka 1. C sa však medzi nich už nikdy nevráti, jej miesto v lavici zostalo prázdne. Na škole visí tá najsmutnejšia zástava na svete - čierna. „Pred chvíľou nám povedali, čo sa stalo, stále tomu nemôžeme uveriť.

Je to hrozné, všetci ju mali radi,“ plakala pred školou Kristínkina spolužiačka. V šoku je aj milovaná rodina a ľudia z obce. Všade vládne zimomrivé ticho, spýtavé pohľady a slzy sa kotúľajú po tvári každému, kto krásne dievča poznal.

Chýba obozretnosť na cestách

Ján Bazovský, dopravný analytik

Súdny znalec skúma aj to, či mal chodec možnosť zareagistrovať to auto. Chodec má také isté povinnosti ako vodič, musí byť obozretný. Ak šofér nemal rozhľad pri obiehaní, musí znížiť rýchlosť, ísť tak rýchlo, aby dokázal ihneď zastaviť. Aj výška trestu sa odvíja od toho, ako mal chodec možnosť zareagovať. Celkovo musím však skonštatovať, že chýba obozretnosť na cestách.

Ako došlo k nehode podľa svedkyne

1. Vodič Škody Octavia obiehal traktor.

2. Zaradil sa do svojho pruhu.

3. Narazil do Kristínky († 16), ktorá išla cez priechod.

Tri ďalšie nehody na priechodoch za dva mesiace

8. 10. 2018

Lucia († 27) sa v Nitre vracala v noci domov. Podľa polície pravdepodobne na priechode pre chodcov do nej vrazil luxusný mercedes, ktorý šoféroval známy bojovník MMA Matúš Mečár. Lucka svoj boj o život po 3 hodinách v nemocnici prehrala.

Obeť: Lucia († 27)

Vodič: nie je obvinený

29. 11. 2018

Alžbeta sa vracala s vnúčatami Lenkou (6) a Samkom (6) z prechádzky domov, keď v Nových Zámkoch do nich na konci priechodu vpálil šofér SUV. Malý Samko bojuje o život v nemocnici.

Obeť: ťažko zranený Samko (6)

Vodič: nie je obvinený

4. 12. 2018

Na prešovskom sídlisku Sekčov zrazila dodávka 2 mladíkov. Vodič idúci v jednom z pruhov zastavil pred priechodom, ale šofér dodávky nie. Frederika (18) previezli do nemocnice, kde ho operovali a bol v kritickom stave.

Obeť: ťažko zranený Frederik (18)

Vodič: nie je obvinený