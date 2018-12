Paralyzovaní ľudia ovládajú roboty: Sú pripútaní na lôžko, ale môžu pracovať

Paralyzovaní ľudia dostali v Japonsku šancu pracovať ako čašníci! V kaviarni Dawn Ver Beta neobsluhovali zákazníkov priamo oni, ale roboty, ktoré ovládali na diaľku. Išlo o pokus, ktorý sa ujal, a majitelia teraz zháňajú finančné prostriedky, aby kaviareň do roku 2020 fungovala nastálo.

Roboty obsluhujúce v kaviarňach nie sú žiadnou novinkou. Na svete ich je viacero. Spoločnosť Ory Lab ich však ešte zlepšila. Uviedla roboty, ktoré sú zástupcami paralyzovaných ľudí pripútaných k posteli. Otvoriť galériu Paralyzovaní pacienti dostali šancu zarobiť si. Zdroj: orylab.com, arca-gia.com Spojenie im obstaráva počítač. Ten sníma pohyby očí paralyzovaných a dáva príkazy robotom. V tokijskej kaviarni Dawn Ver Beta novinku otestovali a ujala sa. Roboty sa dokázali podľa pokynov hýbať, pozbierať poháre a aj sa rozprávať so zákazníkmi.

“ povedal riaditeľ spoločnosti Ory Lab Kentaro Yoshifuji. Kaviareň v betaverzii fungovala len dva týždne, no jej majitelia už zháňajú finančné prostriedky na to, aby ju otvorili nastálo. Pre paralyzovaných ľudí to znamená veľmi veľa - nielenže si zarobia 8 eur za hodinu, ale môžu sa týmto spôsobom uplatniť v spoločnosti.