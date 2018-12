Futbalistov Trnavy čaká posledný zápas v Európskej lige: Rozlúčka Spartaka i kouča Látala

Futbalisti FC Spartak Trnava sa s účinkovaním v D-skupine Európskej ligy rozlúčia štvrtkovým domácim stretnutím s Fenerbahce Istanbul.

Výkop na Štadióne Antona Malatinského je na programe o 21.00 h, v rovnakom čase sa odohrá aj duel medzi Dinamom Záhreb a Anderlechtom Brusel.

Úradujúci fortunaligový majster uzavrel jesennú časť najvyššej slovenskej súťaže víťazstvom 3:1 nad Trenčínom a prezimuje na ôsmej priečke. Na šiestu pozíciu, ktorá ako posledná zaručuje účasť v nadstavbovej časti o titul, má trojbodový odstup. Na jar bude bojovať iba na domácej scéne, keďže pred záverečným 6. kolom skupinovej fázy EL nemá šancu na postup do šestnásťfinále.

V ňom sa z "déčka" predstavia už istý víťaz skupiny zo Záhrebu a štvrtkový súper Spartaka. Trnava ešte hrá o umiestnenie, pokiaľ získa aspoň bod, obsadí tretie miesto a na chvoste nechá Anderlecht, s ktorým vybojovala doterajšie štyri body.

Úvodný vzájomný zápas v Istanbule sa skončil triumfom tureckého klubu 2:0. "Disponujú 25 až 30 kvalitnými hráčmi. Je jedno, kto z nich nastúpi. Budú v plnej sile. Majú výborné mužstvo, určite prídu s túžbou vyhrať, keďže doma nie sú v ideálnej situácii. Rovnako chceme triumfovať aj my. Bol to symbolický rok. Vyhrali sme ligový titul a predstavili sme sa v Európskej lige. Zo skupiny sa nám síce nepodarilo postúpiť, ale, zatiaľ, máme štyri body. Liga nebola ideálna, no zvládli sme posledný duel proti Trenčínu. Podobne by sme radi obstáli s Fenerbahce," povedal Kubilay Yilmaz na oficiálnej stránke spartak.sk.

Rakúsky útočník sa narodil neďaleko Istanbulu: "Veľmi sa na túto konfrontáciu teším. Príde veľa známych, rodičia, rodinní príslušníci. Vnímam to ako niečo dôležité. Z väčších mužstiev som mal odmalička sympatie pre Galatasaray. Nie som však žiadny fanatik, skôr prajem národnému tímu Turecka." Yilmaz prispel k víťazstvu nad Trenčínom dvoma gólmi a podľa trénera Radoslava Látala má šancu na debut v EL:

"Za uplynulý mesiac zmenil prístup k tréningom, začal poctivo trénovať. Dovtedy bol jeho prístup iný. Prišiel za mnou na debatu, pýtal sa, čo robí zle, prečo sa nedostáva do zápasových nominácií. Povedal som mu, že je to o práci a prístupe k povinnostiam. Len čo sa stavia k futbalu zodpovedne, forma ide nahor. Teraz treba povedať, že hrá veľmi dobre, nesmie však poľaviť. Je veľmi kvalitný útočník, ak bude naďalej takto pracovať, môže byť pre klub ešte veľmi prospešný. Ukázať sa môže aj vo štvrtok, jeho sen je nastúpiť proti Fenerbahce."

Pre českého kouča pôjde o derniéru na trnavskej lavičke, keďže koncom novembra oficiálne oznámil odchod po jesennej časti. V opačnom tábore bude zápas špecifický pre kapitána slovenskej reprezentácie Martina Škrtela, ktorý absolvoval v uplynulom ligovom kole plnú minutáž. Fenerbahce však prehralo na pôde Akhirasporu 0:3 a v tabuľke figuruje na predposlednej priečke. Mestský rival Basaksehir na čele nazbieral o devätnásť bodov viac. Najnovší neúspech podľa tureckých médií rozhneval prezidenta klubu Aliho Koca natoľko, že tím vrátane trénera Erwina Koemana musel cestovať domov približne 400 kilometrov autobusom namiesto súkromného lietadla. Fenerbahce si môže náladu zlepšiť v Trnave, no v európskych súťažiach nezvíťazilo v predchádzajúcich štyroch vystúpeniach na pôde súperov, v ktorých trikrát prehralo.

Stretnutie povedú rozhodcovia zo Španielska, hlavným arbitrom bude Jose Maria Sanchez Martinez. Priamy prenos odvysiela Dvojka RTVS.

6. kolo skupinovej fázy Európskej ligy:

D-skupina:

FC Spartak Trnava - Fenerbahce Istanbul /štvrtok 13. decembra, 21.00 h, Štadión Antona Malatinského, priamy prenos Dvojka RTVS/

rozhodcovia: Sanchez - Cabanero, Rodriguez (všetci Šp.)

Dinamo Záhreb - Anderlecht Brusel /21.00/

Tabuľka D-skupiny:

1. Dinamo Záhreb 5 4 1 0 11:3 13**

2. Fenerbahce Istanbul 5 2 2 1 7:6 8*



3. FC Spartak Trnava 5 1 1 3 3:7 4

4. Anderlecht Brusel 5 0 2 3 2:7 2

*istota postupu do 16-finále a prvenstva v skupine

**istota postupu do 16-finále