Hamšík aj Škriniar neuspeli v boji o postup: Zahrajú si len Európsku ligu

Futbalisti Paríža St. Germain a FC Liverpool postúpili z C-skupiny do osemfinále Ligy majstrov.

SSC Neapol s Marekom Hamšíkom prehral v utorňajšom stretnutí záverečného 6. kola v Liverpoole 0:1 a obsadil tretiu priečku, Paríž si zabezpečil prvé miesto triumfom na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad 4:1. Druhú postupovú miestenku z B-skupiny získal Tottenham Hotspur na úkor Interu Miláno s Milanom Škriniarom, ten pôjde do play off Európskej ligy.

Na Anfielde mali po úvodných opatrných minútach optickú prevahu domáci. V 8. minúte sa Mohamed Salah dostal pred hosťujúceho brankára, no lopta mu v čistej šanci odskočila. Vzápätí vystrelil na opačnej strane z hranice šestnástky Hamšík, jeho strela len tesne minula Allisonovu bránku. Do vedenia išli zverenci Jürgena Kloppa v 34. minúte, keď sa Salah presadil v súboji 1 na 1 a presne zakončil. Po zmene strán sa do veľkej príležitosti dostal opäť Salah, nikým netiesnený však bránku hostí v 50. minúte zblízka netrafil. Domáci boli aktívnejší, hostia sa pred Allisona dostávali len sporadicky. V 77. minúte Salah krásne vysunul Andrewa Robertsona, ten našiel pred bránkou voľného Sadia Maneho, no David Ospina svoj tím podržal. O dve minúty neskôr mohol vyrovnať Jose Callejon, ale svoju veľkú šancu po presnej prihrávke Lorenza Insigneho zahodil. V 87. minúte spálil ďalšiu tutovku Mane. O postupe talianskeho tímu mohol v nadstavenom čase rozhodnúť striedajúci Arkadiusz Milik, domácich zachránil od pohromy brankár Alisson. V závere zahodil ďalšiu obrovskú príležitosť Mane.

Parížania rozhodli o svojom úspechu už v prvom polčase, v ktorom sa presadili Edinson Cavani a Neymar. Marko Gobeljič znížil po zmene strán, Marquinhos a Kylian Mbappe pridali ďalšie góly PSG. Ten s jedenástimi bodmi vyhral skupinu, Liverpool aj Neapol nazbierali deväť bodov, pre anglický klub prehovorilo pri vyrovnanej bilancii vzájomných duelov viac strelených gólov.

SSC sa na jar predstaví v šestnásťfinále EL rovnako ako Inter. Milánčania síce doma proti PSV Eindhoven (1:1) dokázali odpovedať na gól Hirvinga Lozana z úvodu, keď v 73. minúte vyrovnal Mauro Icardi, ale totožný výsledok sa podarilo uhrať Tottenhamu na pôde víťaza skupiny FC Barcelona. Kľúčový gól hostí vsietil Lucas Moura päť minút pred koncom riadneho hracieho času a Spurs pri rovnosti bodov s Interom disponovali lepšou vzájomnou bilanciou vďaka gólu strelenému na ihrisku súpera.

Futbalisti FC Porto vyhrali v D-skupine na ihrisku Galatasaraya Istanbul 3:2. V druhom zápase uspelo Schalke 04 doma nad Lokomotivom Moskva 1:0. Oba víťazné kluby už mali istotu osemfinálovej účasti. Už istý víťaz skupiny z Porta sa ujal vedenia v 17. minúte po góle Felipeho, druhý presný zásah pridal v 42. minúte z jedenástky Moussa Marega. Za domácich znížil v nadstavenom čase prvého polčasu takisto z penalty Sofiane Feghouli. Dvojgólové vedenie vrátil hosťom v 57. minúte Sergio Oliveira, no v 65. minúte strelil kontaktný gól Eren Derdiyok. Domáci mohli zakrátko vyrovnať, Feghouli však svoju druhú jedenástku nepremenil a tak si hostia odviezli z Istanbulu všetky body. Galatasaray skončil v tabuľke tretí a bude hrať play off EL. Víťazný gól za Schalke dal v 91. minúte Alessandro Schöpf. Schalke postúpilo do osemfinále z druhého miesta, ruský tím v tohtosezónnych európskych súťažiach skončil.

V A-skupine už bolo o všetkom rozhodnuté. Borussia Dortmund uspela na trávniku posledného AS Monaco 2:0 a skončila na prvej pozícii. Z druhej priečky postúpilo Atletico Madrid, ktoré remizovalo na ihrisku FC Bruggy 0:0. Belgický zástupca sa presunie do EL.



6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov:

A-skupina:

FC Bruggy - Atletico Madrid 0:0

Rozhodoval: Massa (Tal.)



AS Monaco - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Góly: 15. a 88. Guerreiro. Rozhodoval: Pawson (Angl.)



B-skupina:

FC Barcelona - Tottenham Hotspur 1:1 (1:0)

Góly: 7. Dembele - 85. Lucas Moura. Rozhodoval: Mažič (Srb.)



Inter Miláno - PSV Eindhoven 1:1 (0:1)

Góly: 73. Icardi - 13. Lozano. Rozhodoval: Zwayer (Nem.)

/Milan Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie a dostal ŽK/



C-skupina:

FC Liverpool - SSC Neapol 1:0 (1:0)

Gól: 34. Salah. Rozhodoval: Skomina (Slov.)

/Marek Hamšík (Neapol) odohral celé stretnutie/



Crvena Zvezda Belehrad - Paríž St. Germain 1:4 (0:2)

Góly: 56. Gobeljič - 10. Cavani, 40. Neymar, 74. Marquinhos, 90.+2 Mbappe. Rozhodoval: Collum (Škót.)



D-skupina:

Galatasaray Istanbul - FC Porto 2:3 (1:2)

Góly: 45.+1 Feghouli (z 11 m), 65. Derdiyok - 17. Felipe, 42. Marega (z 11 m), 57. Oliveira. Rozhodoval: Kulbakov (Biel.)



FC Schalke 04 - Lokomotiv Moskva 1:0 (0:0)

Gól: 90.+1 Schöpf. Rozhodoval: Sidiropoulos (Gréc.)