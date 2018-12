Dvaja Balkánci terorizovali ľudí v dedine pri Bratislave: Prežili peklo, z ktorého naskakuje husia koža

Do dediny neďaleko Bratislavy prišli v kriminálne divokých mafiánskych 90-tych rokoch dvaja chlapi z krajiny na Balkáne. Postupne v obci spôsobili taký rozruch, že dodnes ich dedinčania preklínajú. Čítanie nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy. Čo sa v obci dialo?

Ako sa nezvyčajné udalosti, odohrávajúce sa v čase besnenia zahraničných gangov na Slovensku, začali? Miestny podnikateľ si v dome v dedine vzdialenej od Bratislavy približne 25 kilometrov, zriadil autoservis. "Všetky peniaze, ktoré sme s rodinou zarobili, sme investovali do ďalšieho rozvoja firmy," rozprával o udalostiach, ktoré predchádzali príchodu dvojice mužov z krajiny na Balkáne. "Objednali si opravu auta, ktorú zaplatili. Bola to však jediná zákazka od nich, za ktorú nám dali peniaze. Ďalšie autá nás prinútili robiť pod nátlakom zadarmo! Dostal som sa do finančných ťažkostí a tak som si od nich požičal 20-tisíc eur. Bola to chyba. O dva mesiace chceli vrátiť dlžobu, ale o 7-tisíc eur viac. Keby som im tie peniaze nedal, určite by ma zastrelili. Počas dvoch týždňov ma v dielni dvakrát dobili pištoľou po hlave. Jeden z nich mi priložil zbraň ku kolenu a opýtal sa, či mi ho má prestreliť. Bil ma do ľadvín...," rozprával podnikateľ, ktorého Balkánci neprestávali trýzniť.

Mučenie mu pripomínalo peklo

Balkánci prichádzali za dedinským podnikateľom so železnou pravidelnosťou. "Keď som nemal peniaze, mučili ma. Raz mi vytiahli z úst jazyk a zospodu naň priložili nôž. stačilo potiahnuť nožom a prerezali by mi tepnu... Inokedy ma posadili na stoličku a hrozili vypichnutím oka, zarezali do ucha. Vyhrážali sa, že ak na nich neprepíšem autoservis, tak nám odvlečú deti za hranice a nikdy viac ich neuvidíme. Inokedy ma tak dotĺkli, že som musel ísť na pohotovosť. Nakoniec ma o podnik pripravil spoločník, ktorý mi na splatenie všetkých dlžôb pre Balkáncov dal peniaze, ale firmu som musel prepísať na neho," pokračoval nešťastný muž, ktorý kvôli všetkým nahromadeným problémom pojedol lieky a dva mesiace sa liečil na psychiatrii.

Balkánci boli súčasťou autičkárskeho gangu. Jedni autá kradli, druhí ich opravovali a prerážali na nich výrobné štítky. Ďalší z gangu vozili autá na Balkán. Keď v súkolí rozvetvenej partie zaškrípalo, partia posadila do auta vtedy 29-ročného muža z tej istej dediny a hrozili mu zastrelením. "Zviazali mi ruky a vliekli ma za autom najmenej 30 metrov. Mal som odreté nohy, krvácal som z úst," povedal trýznený chlap.

Sloboda za 7000 eur

Gang cudzincov mafiánskymi praktikami nahnal najmenej desiatim chlapom z dediny taký strach, že z obavy o život mlčali. Napokon sa niektorí odvážili a na polícii vypovedali. Cudzincov obvinili z vydierania a posadili do vyšetrovacej väzby. Po pol roku boli spoza mreží von, hoci vyšetrovanie nebolo skončené.

Nepríjemnosti pre dedinčanov mali naďalej rýchly spád. Na križovatke v centre Bratislavy členovia gangu chytili chlapa z obce, ktorý proti nim svedčil. "Zavliekli ma do garáže v Petržalke. Tam mi kliešťami vykrútili nos, až celý skrvavel. Za môj život chceli 7-tisíc eur. Prinútili ma zatelefonovať bratovi, aby išiel do banky pre peniaze... O niekoľko dní dvojicu opäť obvinili z vydierania. Prokurátor navrhol väzobné stíhanie. Sudca stanovil kauciu. O necelú polhodinu boli peniaze na súde. Balkánec bol opäť na slobode.

Ako sa prípad skončil? Všetko išlo postupne do stratena... Partia Balkáncov napokon odišla nevedno kam a trýznení dedinčania si vydýchli. Pre úplnosť dodajme, že skrachovaný podnikateľ sa zamestnal v autoopravárenskej firme v Bratislave.