Črtá sa silná hokejová partia: Dvadsiatku posilní aj osem hráčov zo zámoria

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartovala v Piešťanoch záverečnú prípravu pred majstrovstvami sveta tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia od 26. decembra 2018 do 5. januára 2019 v kanadských mestách Victoria a Vancouver.

Tréner Ernest Bokroš nominoval na túto fázu prípravy 26 hráčov, pričom ďalších osem hokejistov sa k mužstvu pripojí po odlete do zámoria. Do záverečného výberu sa však dostane iba 23 hráčov.

"Ide o prvý kemp, v ktorom sme okrem hráčov z projektu privítali aj hráčov z Európy. Zámerom tohto kempu je zmonitorovať chlapcov po zdravotnej a fyzickej stránke. Samozrejme, nejakú predstavu o kádri už máme, takže vytvárať určité dvojice či trojice hráčov môžeme už v tejto fáze prípravy,“ povedal Bokroš pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Kemp v Piešťanoch potrvá do štvrtka 13. decembra a následne prebehne zúženie kádra, ktorý poletí do kanadského Nanaima. Tam bude mať skúsený lodivod k dispozícii aj osmičku hráčov, ktorá účinkuje v zámorských juniorských súťažiach. O miestenku na šampionát zabojujú obranca Michal Ivan a útočníci Miloš Roman, Adam Ružička, Patrik Hrehorčák, Oliver Okuliar, Maxim Čajkovič, Andrej Kukuča a Martin Pospíšil. "V zámorí budeme trénovať s piatimi kompletnými päťkami a tromi brankármi. Následne, tak ako každý rok, nás bude čakať ťažká a nevďačná úloha vyradiť piatich hráčov,“ objasnil rodák z Karvinej.

V nominácii na úvodnú fázu prípravy hrajú prím hokejisti z projektu HK Orange 20, ktorý v 24 tipsportligových dueloch v aktuálnej sezóne ani raz nezvíťazili a získali iba dva body. Kvalitu slovenského tímu by však mali zvýšiť legionári. Okrem tých zo zámoria sú to obranca Martin Fehérváry (HV 71/Švéd.) alebo útočník Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna/Fín.). V kádri nechýba ani Adam Liška z bratislavského Slovana, ktorý zbiera skúsenosti v KHL. "Musím povedať, že tento rok bola kvalita viac vonku než doma. Avšak ďalší chlapci dostali šancu. Mali sme tu brankárov, ktorí by bez projektu nikdy nechytali mužskú súťaž. Chlapci odchytali vyše tridsať zápasov v seniorskom hokeji. Keby nebol projekt, tak by boli chytali len v juniorskej súťaži, čo je obrovský rozdiel. Áno, súhlasím, výsledky v extralige neboli v tejto sezóne také, ako sme si predstavovali, na druhej strane podstatná je pre nás príprava na vrchol sezóny," dodal Bokroš.

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na prvú fázu záverečnej prípravy pred MS tejto vekovej kategórie:

Brankári: Samuel Hlavaj, Jakub Kostelný, Juraj Ovečka, Juraj Sklenár

Obrancovia: Dávid Boldižár, Daniel Demo, Marcel Dlugoš, Martin Fehérváry, Andrej Golian, Marek Korenčík, Martin Kupec, Ján Nahálka, Enrik Švec, Adam Žiak

Útočníci: Jozef Baláž, Filip Čenka, Miloš Fafrák, Oliver Giertl, Matúš Havrila, Miloš Kelemen, Andrej Kollár, Jakub Köver, Filip Krivošík, Adam Liška, Pavol Regenda, Jakub Urbánek